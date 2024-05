Batida entre carretas deixa mortos e feridos no norte do TO

da redação

Uma batida entre duas carretas deixou duas pessoas mortas e outra gravemente ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na BR-226 entre Darcinópolis e Palmeiras do Tocantins, no norte do estado. O trânsito no local funciona em meia pista.

A batida frontal aconteceu por volta das 10h e envolveu duas carretas. Imagens publicadas nas redes sociais mostram os dois veículos às margens da rodovia e alguns tambores espalhados, além de uma substância derramada na pista. Uma das carretas ficou completamente destruída.

Segundo a PRF, foram confirmados dois óbitos e as vítimas ficaram presas às ferragens. Uma terceira vítima foi socorrida.