Abertura do rodeio e show com Eduardo Costa marcam terceira noite da 49º Expo Gurupi

da redação

A 49º Expo Gurupi está sendo palco de grandes emoções e momentos marcantes. Na terceira noite do evento, a cidade testemunhou a combinação perfeita entre a tradição do rodeio e o talento da música sertaneja, com a abertura oficial e um show do cantor Eduardo Costa.

A cerimônia de abertura foi prestigiada por uma gama de autoridades, incluindo o vice-governador Laurez Moreira, a prefeita Josi Nunes, deputados estaduais Eduardo Fortes, Gutierres Torquato, Léo Barbosa, Deputados federais Alexandre Guimarães e Ricardo Ayres. Destaque também para a presença do deputado federal do Paraná e famoso locutor de rodeio, Marco Brasil, que trouxe sua voz para a locução do evento.

“É com imensa satisfação que damos início à 49º Expo Gurupi, um evento que celebra não apenas nossa cultura e tradição, mas também o espírito de união e parceria que permeia nossa comunidade”, afirmou o presidente do sindicato rural, João Victor Stival, durante seu discurso de abertura, expressando gratidão a todos os parceiros e ao público presente.

A energia contagiante do público marcou a noite, com aproximadamente 19 mil pessoas passando pela expo somente nesta quinta-feira (02). Entre aplausos, risos e momentos de emoção, os espectadores puderam desfrutar não apenas das competições de rodeio, mas também do espetáculo musical proporcionado por Eduardo Costa, que encantou a todos com seus sucessos.

Fotos Rogério Miranda