Senador Eduardo Gomes, deputado Gaguim e prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, prestigiam aniversário de Talismã

Por Wesley Silas

Durante a celebração do 27º aniversário de Talismã e a abertura da 14ª Festa do Peão, o presidente da ATM e prefeito anfitrião, Diogo Borges, recebeu diversas autoridades na noite de quinta-feira, 23. O evento contou com um show do cantor Amado Batista e a tradicional abertura do rodeio, com a participação da companhia Carlos Naves. Além disso, vários prefeitos da região sul marcaram presença, incluindo Cezinha de Peixe e Bartolomeu Moura de Palmeirópolis.

O deputado federal Carlos Gaguim e o senador Eduardo Gomes expressaram satisfação em participar das comemorações em Talismã ao lado de outras autoridades e ressaltaram a importância do evento para a comunidade. As festividades tiveram início na quarta-feira, com um culto ecumênico conduzido por pastores evangélicos locais e apresentações musicais de artistas como Daniel e Samuel e Rubes Uchôa.

A programação da festa inclui a apresentação dos Barões da Pisadinha na sexta-feira, 24, com hits conhecidos como “Esquema Preferido” e “Recaírei”, seguido pelo cantor Washington Brasileiro no sábado. O encerramento das festividades no domingo contará com uma Missa em Ação de Graças, show de Álvaro e Daniel, um jantar festivo e o tradicional corte do bolo para a população presente.

Com a presença de personalidades políticas e atrações culturais variadas, o aniversário de Talismã revelou-se um evento marcante para a região sul, promovendo a união e o entretenimento da comunidade local.