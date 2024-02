Terra de oportunidades: crescimento de Luzimangues atrai empresários e novos moradores

Por Redação

Até pouco tempo, as três maiores cidades do estado eram Palmas, Araguaína e Gurupi. Mas essa informação caiu por terra no último ano, depois que um levantamento do IBGE apontou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Porto Nacional ultrapassou o de Gurupi, assumindo o terceiro lugar no ranking econômico do Tocantins. Diante da novidade, é possível que surjam questionamentos sobre o que Porto tem de especial em relação às demais cidades, a resposta pode ser: um distrito chamado Luzimangues.

Há algum tempo Luzimangues chama a atenção dos gestores municipais e estaduais, de representantes do comércio e até da indústria. Situado em uma localização estratégica, o distrito fica a cerca de 15 minutos do centro da capital do estado e sedia a plataforma multimodal da Ferrovia Norte-Sul. Desse modo, desempenha papel primordial na logística do escoamento da produção agropecuária tocantinense.

Como Luzimangues está em pleno crescimento, atrai muitos empresários, de diversos segmentos, que desejam “surfar” no “boom” do local. Sozinho, o distrito já soma 1.596 empresas abertas, sendo que só no ano passado foram quase 250 novos negócios inaugurados por lá. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins). E esse surgimento de novas empresas indica também oportunidades de trabalho.

De ponto positivo em ponto positivo, o distrito alcançou uma população de mais de 24 mil habitantes, segundo o Censo 2022, do IBGE. Para se ter uma ideia do que isso representa, se fosse uma cidade, Luzimangues estaria praticamente empatada com a 8ª maior do estado em termos populacionais, que é Guaraí com 24.775 moradores.

Entre as pessoas que só podem comemorar tanto interesse pelo distrito estão os empresários do setor imobiliário, como a Buriti Empreendimentos, que já começou 2024 com crescimento, é o que explica o Gerente Comercial da Buriti Empreendimentos, Márcio de Paula. “Aqui na empresa, a venda de loteamentos em Luzimangues teve alta de 70% em janeiro e a gente tem percebido que a maioria dos compradores pretende mesmo fincar raízes no local, ou seja, as pessoas acreditam que lá terão mesmo qualidade de vida”, detalha o gestor.

Para o presidente da Associação das Empresas de Loteamento do Estado de Tocantins (AELO-TO), Pablo Castelhano, Luzimangues tem uma série de atrativos que acabam conquistando futuros moradores. “Além da localização e das oportunidades de emprego, o distrito conta com escolas, unidades de saúde e infraestrutura completa. Nos principais bairros loteados, há água, iluminação e asfalto. Comprar um terreno no distrito é ter a certeza de fazer um bom investimento, já que o metro quadrado tende a valorizar bastante no local”, destaca o presidente.