Presidente do Sindicato Rural de Gurupi convida população para prestigiar final do rodeio

da redação

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, em um convite à comunidade, convida todos os amantes do rodeio e da cultura rural para prestigiarem a final do rodeio, que acontecerá neste sábado, a partir das 21h, no Parque de Exposições Agropecuárias de Gurupi.

Com uma competição acirrada e cheia de adrenalina, a final do rodeio promete emocionar o público com as habilidades dos competidores e a força dos animais. Será uma oportunidade de vivenciar a tradição e a emoção do rodeio, em um evento que celebra a cultura e o espírito agropecuário da região.

Após a final do rodeio, a festa continua com um show da dupla sertaneja, João Neto e Frederico, que prometem animar a noite com seus sucessos contagiantes e energia incomparável. Além disso, a cantora Barbara D´Lux também marcará presença, garantindo uma programação completa e diversificada para todos os gostos.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi ressalta a importância de prestigiar o evento e valorizar a cultura e tradições locais. “É com grande satisfação que convido a todos para participarem da final do nosso rodeio, um momento de celebração da nossa cultura e do trabalho árduo dos competidores. Além disso, teremos um show incrível com João Neto e Frederico e Barbara D´Lux, garantindo uma noite inesquecível para todos os presentes”, afirmou o presidente.