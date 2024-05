Show do Rosa de Saron anima quarta noite da Expo Gurupi

da redação

A quarta noite da Expo Gurupi foi marcada por emoção, música e muita animação com o aguardado show da banda Rosa de Saron. Várias pessoas lotaram o Parque de Exposições Agropecuárias de Gurupi para prestigiar a apresentação da renomada banda de rock católico, que encantou o público com seus sucessos e mensagens de fé e esperança.

Além do show, muitas empresas que estão expondo seus produtos estão aproveitando a festa para fazer bons negócios. A gerente da Sicredi, Aline Couto, destacou as oportunidades de negócios que o estande da cooperativa está realizando durante a exposição.

“A agência de Gurupi está participando da 49ª Expo Gurupi, que é um evento voltado principalmente para o agronegócio, mas também conta com um público de pessoas físicas e jurídicas bastante expressivo. Estamos recebendo muitas visitas no nosso estande durante esses dias, tanto de associados, quanto de prospecção de novos associados. Estamos tendo resultados super positivos, tanto para negócios quanto para a abertura de novas contas. Estamos oferecendo linhas para financiamento de veículos, financiamento de máquinas e equipamentos, energia solar, fomento, tanto pecuário como agrícola e a CPR com descontos especiais também para pessoa física. É um evento super importante para toda a região e fazemos sempre questão de sermos parceiros, participar e apoiar”, afirma Aline Couto – Gerente de Negócios da Agência da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia na cidade de Gurupi.

Já o presidente da Expo Gurupi, João Victor Stival, expressou sua satisfação com o sucesso do evento até o momento e convidou a todos para os dois dias finais da festa. “É com grande alegria que recebemos o público em mais uma edição da Expo Gurupi. Quero convidar a todos para participarem conosco dos dois últimos dias de festa, neste sábado com João Neto e Frederico sendo uma das atrações principais, além da emocionante final do rodeio, e no domingo, com muitas atrações para toda a família”, destacou João Victor.

Fotos Rogério Miranda