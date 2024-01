UnirG: Presidente da Câmara de Vereadores garante que “colocará novamente a matéria (da emenda à Lei Orgânica Municipal) para discussão”

Por Wesley Silas

As declarações do presidente da Câmara Valdônio Rodrigues e do vereador Ivanilson Marinho foram dadas no final da tarde da sexta-feira, 26, quando o presidente da Subseção OAB Gurupi, Vitor Schmitz, reuniu representantes da comunidade acadêmica, legisladores e especialistas para discutir a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que propõe alterações substanciais na escolha do reitor(a) e vice-reitor(a) da Universidade de Gurupi (Unirg).

Conforme a proposta registrada em Ata a “Lei Orgânica Municipal n° 04/2023 poderá haver alterações de grande relevância, em razão dos posicionamentos claros e objetivos formados em alterar a redação inicial, afim de que seja suprimidos alguns artigos do projeto”.

Cita ainda que “após o recesso parlamentar, o então Presidente da Câmara Municipal de Gurupi Vereador Valdônio e o Vereador Dr Ivanilson afirmaram que colocará novamente a matéria para discussão”.

Ocasião em que “servidores, Acadêmicos, Professores, Reitor(es), Advogado e representantes de Associações, inclusive o Presidente da APUG e Vereadores, reconheceram a relevância do debate e agradeceram o protagonismo da OAB!”

Segundo o presidente da Subseção OAB Gurupi, Vitor Schmitz, “todos os posicionamentos realizados no debate foram minutados e posteriormente encaminhados para o Conselho Seccional da OAB Tocantins, a fim de instruir o presente expediente protocolado pela APUG em 19 de janeiro de 2024”.

“A OAB Gurupi reafirmou seu posicionamento com a promoção da cidadania e a defesa por melhorias de nossas instituições jurídicas locais”, arrematou.

Confira a íntegra da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município.