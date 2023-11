UnirG realiza a primeira aula no Centro de Simulação Realística em Gurupi

Por Redação

Acadêmicos do 8º período de Medicina da Universidade de Gurupi – UnirG, participaram na tarde desta quarta-feira, 22, da primeira aula ministrada no Centro de Simulação Realística da Instituição, em Gurupi. A estrutura física do local foi entregue no último dia 08 e será utilizado pelos cursos da área da saúde.

A aula foi realizada pela disciplina de Urgência e Emergência, ministrada pelo professor, o médico Felipe Neves.

A acadêmica Flávia Martins relatou expectativas para a aula “o propósito do Centro de Simulação é nos ofertar equipamentos que nos ofereçam situações que se aproximem às condições clínicas que o paciente possa apresentar, especialmente nos ambientes mais críticos como a UPA e o Pronto Socorro, que são situações em que precisamos de um raciocínio imediato. Quanto mais precoce iniciarmos o nosso treinamento para essas situações, mais eficazes serão os nossos atendimentos”, disse a estudante.

De acordo com o professor Felipe Neves, os acadêmicos já passaram pelos aprendizados manuais, massagens, intubação entre outros. “Aqui no Centro de Simulação, eles se deparam com a necessidade de desenvolver o raciocínio lógico e rápido; aprender a enxergar o monitor e por meio dele, fazer o diagnóstico da arritmia e tomar a conduta que precisa ser tomada diante das situações de emergências, como no caso de falência cardiocirculatória. Os alunos estão gostando muito e para eles, está sendo um

aprendizado enriquecedor”, destacou o professor.

Modelos simuladores

A UnirG possui seis modelos simuladores de pacientes, sendo três no campus de Gurupi e três, no campus de Paraíso do TO. Os bonecos fabricados nos Estados Unidos permitirão que docentes e alunos vivenciem situações semelhantes às que seriam possíveis em ambientes reais.

“Esses equipamentos permitem que os alunos sejam treinados principalmente quanto ao raciocínio clínico, o que contribui para evitar erros. Depois que já adquiriam o conhecimento teórico e estudaram a realização de procedimentos gerais no atendimento ao paciente, o trabalho com os simuladores é de grande relevância. Os modelos podem ser programados para diversas funções, simulando a ocorrência das principais emergências que são frequentes em prontos-socorros, ou ainda para protocolos”, explica Marcelo Bress, representante da Mogiglass, empresa brasileira representante da Gaumard, fabricante dos modelos.

“Quando os profissionais estiveram atuando no mercado, o conhecimento adquirido por meio da prática com os simuladores pode fazer toda a diferença. O profissional terá tido experiências durante a graduação que o ajudará na tomada de decisões acertadas, o que pode salvar vidas”, complementou Bress.

Áreas de Conhecimento

Conforme a coordenadora de estágio do curso de Medicina, campus Gurupi, a médica Ma. Anandra Pizzolato, as áreas de conhecimento estudadas no local são: Urgência e Emergência, Terapia Intensiva e Semiologia e Semiotecnica.

“Os cenários para a realização das simulações em saúde são criados e baseados em casos da vida real para treinar habilidades técnicas e não técnicas. O Laboratório de Habilidades e Simulação é um conjunto de espaços destinados a atividades de ensino, focadas em atividades práticas, utilizados principalmente por discentes e professores do curso de Medicina da UnirG e também, por todos os cursos da área da saúde que têm como objetivos fornecer espaços adequados às práticas, subsidiar diferentes unidades curriculares e extracurriculares para atividades pertinentes e introduzir os acadêmicos em atividades práticas voltadas às habilidades médicas”, destacou Pizzolato.

O Centro de Simulação tem uma área de 454,26 m², composto por sala multiuso, consultórios, coordenação, salas de simulação, depósito, enfermarias, recepção, laboratório de anatomia e banheiros.

Campus de Paraíso

Em Paraíso do TO, os equipamentos também já estão montados no laboratório de habilidades médicas, utilizados no ensino de disciplinas com a simulação da vivência de um ambiente hospitalar

Para o professor da Instituição, o médico Me. Rodrigo Disconzi Nunes, com o Centro de Simulação, a UnirG acompanha as inovações mundiais na formação dos profissionais em saúde.

“O uso da tecnologia, com esses modelos de última geração, é muito importante para que o professor tenha condições de intervir de maneira hábil em um ambiente controlado. No campo de estágio real existem os desafios naturais quando o acadêmico e o professor estabelecem contato com pacientes reais. O Centro de Simulação é um ambiente seguro para o acadêmico, que permite a ele treinar procedimentos que nem sempre seriam possíveis em um atendimento convencional em uma unidade de saúde”, detalha o professor.

A UnirG está entre as instituições pioneiras no Estado a investir nessa tecnologia para otimizar a formação dos futuros profissionais da área da saúde.