Volney, do Grupo Fazendão, recebe merecido título de cidadão Honorífico Gurupiense

Por Wesley Slas

Presente na lista das 100 maiores empresas do agronegócio em meio a 88 empresas nacionais e 12 estrangeiras na lista das maiores do Agro pela Forbes, o Grupo Fazendão, tem como principal executivo, Volney Aquino Santos, 45 anos.

Em Gurupi, o Fazendão Agronegócio é o primeiro a apostar no terminal de carga da Ferrovia Norte Sul com investimento de R$ 45 milhões com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2024. A importância de Volney Aquino na geração de emprego, renda e transformação social de muitas família foi o motivo da escolha do seu nome pelo vereador André Caixeta para integra do Título de Cidadão Gurupiense, na cidade que ele chegou aos 22 anos desenvolveu um projeto de inseminação artificial em parceria com empresas do ramo instaladas no Estado.

Como empresário, em 2004, foi um dos fundadores de uma loja de produtos agropecuários de nome Fazendão na cidade de Gurupi, vindo a se tornar o único proprietário pouco tempo depois. Atento às demandas do mercado, em 2008 ampliou o objeto social da empresa Fazendão e criou a indústria para produção de farelo e óleo de soja, inicialmente com produção de 20 toneladas por dia, utilizando-se do método de extrusão e prensagem, e com isso passou a fornecer farelo de soja para criadores de aves, suínos e bovinos da região.

Com o aumento da procura e a confiança dos produtores, ampliou sua capacidade produtiva para 60 toneladas por dia já em 2010 e hoje a Fazendão conta com duas plantas química de esmagamento de soja em operação, com capacidade de processamento total de 2.100 toneladas por dia, e ainda com capacidade estática de 400.000 toneladas espalhadas por unidades de armazenamento localizadas em pontos estratégicos no Estado do Tocantins, fazendo com que a Fazendão seja uma das maiores indústria de produção de farelo e óleo de soja da região norte, atendendo o mercado interno e externo.

Com sede atual em Palmas, a empresa fundada em Cariri possui receita R$ 2,84 bilhões, produzindo soja desativada, óleo degomado, farelo de soja, armazenagem de grãos, comercialização de fertilizantes e comercialização de corretivos de solo.