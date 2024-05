Prefeitura de Gurupi doa áreas no PAIG para Facchini S.A. e duas empresas locais

Por Wesley Silas, com informações da Secom

Uma semana após o lançamento da GurupiTem, quando a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, revelou que será oficializada durante a Agrotins a doação de terreno para a instalação da fábrica da Facchini S.A., ela entregou na manhã desta quinta-feira, 02, o termo de doação de área no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) a dois empreendimentos, sendo eles a Esplendor Indústria de Cerâmica Ltda e a Bendita Distribuidora de Higiene Pessoal e Alimentos, que recebeu o decreto que retira cláusulas restritivas da doação.

Durante a assinatura do termo que aconteceu na Prefeitura de Gurupui, Josi Nunes reforçou que sua gestão tem incentivado a chegada de novos empreendimentos e a ampliação das empresas já existentes.

“Estamos buscando facilitar o acesso dos empresários a essas áreas. Empresários que querem empreender, querem ampliar seus negócios e gerar emprego e renda. Temos dado esse auxílio às empresas que já estão na cidade e aos que querem se instalar, sendo todas bem-vindas. Nossa cidade tem se destacado na criação de negócios, geração de renda e vamos continuar com essa política”, ressaltou.

O proprietário da Esplendor Indústria de Cerâmica, Gustavo Gomes de Aragão, agradeceu o empenho da gestão em fortalecer a política de desenvolvimento industrial e compartilhou da alegria de receber o documento, pois há 13 anos aguarda por essa realização. A empresa conta com sete colaboradores e agora tem a possibilidade de aumentar esse número.

O empresário da Bendita Distribuidora de Higiene Pessoal e Alimentos, Ivan Moreira da Silva Junior, ressaltou o compromisso e atenção da gestão em desburocratizar os processos e facilitar o acesso às áreas. “Um importante passo da gestão que nos auxilia e consequentemente fortalece a economia local com a geração de emprego e renda”, comentou, completando sobre a possibilidade de expansão dos negócios e o aumento do efetivo de colaboradores. Hoje a empresa conta com oito colaboradores.

O presidente da Facchini S.A. estará na Agrotins para anunciar grande empreendimento em Gurupi, diz Josi Nunes

Conforme já foi anunciado, a Facchini S.A. escolheu Gurupi para implantar uma montadora de carrocerias e em seguida irá aumentar seus investimentos com a implantação de uma grande fábrica numa área de 150 mil m².

Na semana passada, durante o lançamento da GurupiTem, uma feira de fomento de negócios e de exposição de produtos e serviços que acontecerá no próximo mês, a prefeita Josi Nunes anunciou que o CEO da Facchini S.A., Marcelo Fachinni, estará na 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), que acontece entre os dias 14 e 18 de maio, em Palmas, para anunciar para o Tocantins a implantação de uma fábrica em Gurupi.

A Facchini S.A. é considerada a 3ª maior do Brasil e da América do Sul e a 8ª do mundo na fabricação de todos os tipos de carrocerias.

“No dia 14 de maio, o empreendedor Marcelo Fachinni irá à Agrotins e depois vamos trazê-lo a Gurupi para que ele possa ver a sua área, que é uma doação da Prefeitura, e nós esperamos que esta empresa possa gerar 1.000 empregos”, anunciou a prefeita.