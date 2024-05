Em dois dias de festa, Expo Gurupi já recebeu mais de 22 mil pessoas

da redação

A 49ª edição da Expo Gurupi continua atraindo um público expressivo, com mais de 22 mil pessoas já registradas nos dois primeiros dias do evento. O parque de exposições se tornou o epicentro das atividades, recebendo visitantes de todas as partes da região em busca de entretenimento, informação e oportunidades de negócios.

A contagem na entrada do parque de exposições confirma o sucesso da feira, que além de oferecer uma ampla variedade de atrações, se destaca pela organização e pela diversidade de atividades.

Nesses dois dias, os visitantes puderam participar de diversas palestras voltadas para o setor agropecuário, contribuindo para a disseminação de conhecimento e tecnologia entre os produtores rurais da região. Além disso, os shows com atrações nacionais têm sido um dos pontos altos do evento, reunindo fãs e admiradores para momentos de música e diversão.

As competições agropecuárias também têm atraído grande interesse do público, com provas de laço, três tambores e prova de marcha que valorizam a habilidade e a tradição dos criadores de animais.

Para o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, a presença maciça do público na Expo Gurupi é motivo de celebração e destaca a relevância do evento para a comunidade. “Estamos muito satisfeitos em ver tantas pessoas comparecendo em massa à Expo Gurupi. Este é um evento que vai além do entretenimento, é uma oportunidade única de promover a nossa cultura, fortalecer a economia local e estabelecer conexões entre produtores, empresários e consumidores. É uma verdadeira vitrine do potencial da nossa região.”

Com uma programação diversificada e atrativa, a Expo Gurupi continua a surpreender e encantar os visitantes, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário cultural e econômico do Tocantins. A expectativa é de que nesta quinta (02) com a abertura do Rodeio com Marcos Brasil e Sidimar Gomes além do show com Eduardo Costa, a feira continue atraindo um grande público e promovendo momentos memoráveis de integração e diversão para toda a família.