EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE PRAZO 15 DIAS

MARLENE FERNANDES COSTA, titular do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi-TO, situado nesta cidade, na Avenida Pará, 1.010, esquina com a Rua Adelmo Aires Negre, CEP n. 77.403-010, usando das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo artigo 213, II, S3° da Lei Federal n. 6.015/73, FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que ADAILTON BATISTA DA FONSECA, CI. n. 9*8-OAB-TO, CPF n. 484.*** 491-**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Deputado José de Assis, quadra 59, lote 08 e 10; REQUEREU a retificação descritiva tabular do imóvel de sua propriedade, compreendido como sendo: Lotes n. 08 e 10, da quadra 59, situados na Rua 10, desta cidade, objeto da Matrícula n. 2.485, CNS: 12.928-8, deste Registro Imobiliário; processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). Tendo em vista a falta de anuência expressa dos proprietários dos seguintes imóveis urbanos confrontantes, constituídos por: a) Lote n. 04, da quadra 59, situado na Avenida Maranhão, desta cidade, com área de 525,00 m2, objeto da Matrícula n. 21.042, CNS: 12.928-8, na planta consta o seu titular, RICARDO SUGAI…

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