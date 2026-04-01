EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE/ RETIFICAÇÃO DE ÁREA

FAZ SABER, a Oficial Registradora de Imóveis de Dueré-TO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, quanto a este presente Procedimento de Retificação de Área/ Georreferenciamento, QUE: a adquirente ROBERTA BERNARDON – CPF/MF: 695.726.071-20, requerer a retificação geodésica de sua propriedade ruralobjeto da matrícula nº 4810 (CNS: 12.794-4), desta Serventia Registral de Imóveis de Dueré-TO, processado nos termos dos art. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73 dos Registros Públicos; E, diante da falta expressa de anuência na Planta e/ou Declaração Individual de Respeito de Limites do confrontante JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA – CPF/MF: 492.494.281-20, proprietário do imóvel confrontante constituído pela Parte do Lote nº 15, do Lot. Crixa s, Gleba 05, do municí pio de Aliança do Tocantins-TO, matrícula nº 4811 (CNS: 12.929-6), da Serventia Registral de Aliança do Tocantins-TO; ficam o PROPRIETÁRIO E TERCEIROS INTERESSADOS NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados e disponíveis para conhecimento neste Serviço Registral de Imóveis de Dueré-TO…

Segue anexo neste link e abaixo a íntegra do Edital: