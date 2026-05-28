EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE/ RETIFICAÇÃO DE ÁREA

SABER, a Oficial Registradora de Imóveis de Dueré-TO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, quanto a este presente Procedimento de Retificação de Área/ Georreferenciamento, QUE: o requerente/ proprietário titular ENIVALDO ROSA DE ARAÚJO, portador da CI.RG nº 17.731 SSP-TO, e do CPF/MF nº 534.654.401-10, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado na Rua L-4, nº 226, Qd. 15, Lote 20, Setor Leste, CEP 77.410-250, Gurupi-TO, requerer a retificação geodésica de sua propriedade rural constituída pela Fazenda Três Lagoas, Lote nº 04, do Loteamento Boa Esperança, 2ª Etapa, Fls. 1, objeto da matrícula nº 2.895 (CNS: 12.794-4), desta Serventia Registral de Imóveis de Dueré-TO, processado nos termos dos art. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73 dos Registros Públicos; E, diante da falta expressa de anuência na Planta e/ou Declaração Individual de Respeito de Limites do posseiro/ confrontante PAULO MANDELLI – CPF/MF: 044.495.369-83, do imóvel constituído pela Fazenda União II, Lote nº 05, do Lot. Boa Esperança, 2ª Etapa, deste municí pio e Serventia Registral de Duere -TO; ficam o PROPRIETÁRIO E TERCEIROS INTERESSADOS NOTIFICADOS…

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