UNIMED: EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma da Lei e das disposições Estatutárias, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO ficam convocados todos(as) os(as) cooperados(as) da UNIMED GURUPI – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se

presencialmente, na sede da Cooperativa, situada na Avenida Alagoas, n.º 2.125, Quadra A, Lote n.º 01, Loteamento Dom Pedro I, nesta cidade de Gurupi – TO, Cep. 77.410-070, no dia 07 (sete) de julho de 2026 (terça-feira) às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados, ou às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; ou às 19:00 horas em terceira convocação, com no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberam a seguinte ordem do dia:

Leia abaixo ou neste link a íntegra do Edital: