EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE PRAZO 15 DIAS

Joaquim Availton Bezerra Cruz, Oficial-Substituto do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi-Estado do Tocantins, situado na Avenida Pará, 1010, esquina com a Rua Adelmo Aires Negre, no uso de suas atribuições legais e, conforme o que dispõe o § 8º do Decreto n. 5.570 de 31/10/2005, e nos termos do art. 213, II, § 3°, Lei n. 6.015/73, FAZ SABER que ADAILTON BATISTA DA FONSECA (CPF n. 484.670.491-20) e DIVINO WILTON BATISTA DA FONSECA (CPF n. 457.115.851-34), requereram a retificação descritiva do registro e fusão das matrículas dos imóveis de sua propriedade: Chácara Fonseca Leste: Chácara n° 10 e Chácara n° 12, do Loteamento Urbano, Lote n° 01, da Gleba 08, 4ª Etapa, fls. C, do Loteamento Fazenda Santo Antônio, Partes da Fazenda Jandira e Lote n. 03-C, Desmembrado do Quinhão 03, do Loteamento Fazenda Águas Francas; matriculas n°s 2.853, 4.521, 7.479 e 21.661, CNS: 12.928-8, Município de Gurupi – Tocantins; processado nos termos dos artigos 212, 213, II, e 234 da Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). Considerando que a empresa FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A…

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