Amor-Perfeito e Espetinho tornam-se Patrimônio Cultural e Gastronômico do Tocantins

O biscoito Amor-Perfeito e o famoso espetinho foram decretados Patrimônio Cultural e Gastronômico do Tocantins. Apesar da lei ter sido sancionada no Diário Oficial do dia 9 de julho, os pratos já fazem parte da identidade tocantinense há muito tempo. Outras receitas que também estão neste grupo seleto de delícias do Tocantins são o chambari, buchada e paçoca de carne seca, que são consideradas patrimônio desde 2017.