Governo do Tocantins promove recepção à Folia do Divino no Palácio Araguaia, em Palmas

Fé, memória e cultura marcaram a passagem do grupo de Almas pela sede do Poder Executivo Estadual

Por: Karla Rayane/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins promoveu, na manhã desta quarta-feira, 22, o pouso do grupo de Folia do Divino da cidade de Almas no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas. A ação, realizada por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), teve como propósito difundir as tradições populares e marcar o ciclo anual de peregrinação das folias, aproximando essas manifestações do cotidiano da população.

A festa centenária, conhecida como Folia do Divino, é uma manifestação do patrimônio cultural imaterial brasileiro, com forte componente de religiosidade, tradição e organização comunitária. O festejo não se resume a um único momento: ocorre em um período, geralmente entre abril e junho, próximo à festa litúrgica de Pentecostes, em que grupos percorrem comunidades levando músicas e textos dedicados ao Espírito Santo.

O secretário de Estado da Cultura, Adolfo Bezerra, acompanhou a apresentação ao lado da equipe da Secult e destacou o valor simbólico da manifestação. “Receber a Folia do Divino Espírito Santo aqui no Palácio Araguaia é muito significativo, especialmente pela trajetória desse grupo, que vem de Almas e percorreu várias cidades como Natividade até chegar a Palmas. É um momento de valorização da nossa cultura e também de fé. Para mim, é algo muito especial, porque retoma memórias da infância e reforça a importância de manter vivas essas tradições. A Folia do Divino carrega esse sentimento coletivo de devoção e pertencimento. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa pela oportunidade de participar desse momento e receber uma manifestação tão representativa da cultura tocantinense”, afirmou o secretário.

Tradição

De origem no Brasil colonial, a tradição assume, no Tocantins, características próprias e se integra a expressões locais, como a suça. Durante os cânticos, o grupo de suça do Quilombo Baião, também de Almas, se apresentou. Uma das integrantes, Edilene Nunes de Sousa, falou sobre a emoção de levar a cultura quilombola à Capital. “É a primeira vez que a gente se apresenta em Palmas, e está sendo maravilhoso. Fomos muito bem acolhidas, só temos a agradecer. Hoje [quarta-feira, 22], estamos com sete integrantes representando o grupo, mas ao todo somos 12 mulheres. E é muito especial poder levar a nossa cultura para outros espaços, como estamos fazendo aqui e em outras apresentações. Para mim, é a realização de um sonho. Danço desde criança e poder representar o nosso quilombo aqui no Palácio é algo muito importante. É sobre valorizar nossas raízes, nossos antepassados e a nossa história”, concluiu.

Durante a apresentação, foram entoadas canções tradicionais acompanhadas por instrumentos como tambores, pandeiro e violas, conduzindo a marcha da bandeira do Divino Espírito Santo. Para o folião Elisson Batista Ribeiro, a manifestação tem caráter missionário. “Estar aqui no Palácio é motivo de muita gratidão. Primeiro, a gente agradece a Deus pelo dom da vida e pela missão de evangelizar, de levar a palavra às casas das pessoas. Muitas vezes, a gente chega a lares onde os moradores não têm oportunidade de ir à igreja, ou estão doentes. E, com os cânticos, eles se emocionam, choram… isso é muito gratificante para a gente. É esse propósito que nos move e fortalece a continuidade da folia”, afirmou.

Figura central da celebração, o imperador do Divino Espírito Santo 2026, Algemiro dos Reis Francisco, agradeceu a acolhida durante a passagem pela Capital. “Primeiramente, quero agradecer ao Divino Espírito Santo. Estamos muito felizes com o apoio recebido aqui em Palmas, no Palácio. Fomos muito bem acolhidos. Viemos também para que mais pessoas conheçam a nossa tradição, que eu acompanho desde criança e que queremos seguir mantendo ao longo da vida. É um sentimento de gratidão”, declarou.