Instituto Utambor elege nova diretoria para o quadriênio 26-30

Novo presidente é o cantor e compositor Dorivã

Por Redação

Na manhã do último sábado, 21, o Instituto Utambor elegeu e deu posse à sua nova diretoria para o quadriênio 2026-2030. O cantor, compositor e educador social Dorivan Borges da Silva, Dorivã – O Passarim do Jalapão, foi eleito presidente. A assembleia aconteceu na sede do Instituto em Palmas, Tocantins. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (63) 9 9257-3579.

Composição da Diretoria 2026-2030

Dorivan Borges – Presidente; Ronaldo Teixeira – Vice-Presidente; Bárbara Aguiar – Secretária; e Victoria Guimarães – Tesoureira.

Dorivã ressaltou a consolidação do Instituto como agente de transformação social. “Hoje, nós avançamos num importante passo que foi a consolidação dos 17 anos do nosso Instituto, que nasceu com o objetivo de trabalhar nas escolas do campo e comunidades rurais. De lá pra cá, a gente vem trabalhando também com os Pontos de Cultura, com os nossos projetos sociais e também na formatação dos shows com artistas regionais. Com essa nova diretoria, pretendemos trabalhar bastante, porque são pessoas comprometidas. O Instituto Utambor tem uma biografia muito boa e quero que ele tenha vida longa. Que a gente consiga realizar um novo projeto que é o Menino de Luzis, em Luzimangues, além de outros”, pontuou o novo presidente.

Para Graziela Cortez, as atividades do Instituto colaboram para a difusão da cultura tocantinense, no Brasil e principalmente na Região Norte. “E fortalece nossa identidade, sobretudo para as crianças para as quais se dirigem parte das ações. Para mim, representou uma oportunidade única, rica de conhecimentos e colaboração na construção desse legado cultural do fazer nosso rotineiro e artístico. Recebemos o bastão do Dorivã, criador do Instituto e o devolvemos à nova diretoria com sensação de dever bem cumprido, com um rol de projetos aprovados e executados e outros a executar; com recursos em caixa e com ânimo para continuar pelejando junto com a diretoria que hora assume”, disse a ex-presidente.

UTAMBOR é o nome artístico do Instituto Arte Educacional UTAMBOR, entidade

sem fins lucrativos, criada em 18 de fevereiro de 2008 com o objetivo de trabalhar arte e cultura e cidadania nas escolas do campo em Palmas e no Estado do Tocantins.

Realizações

2011 – Implanta na ETI Marcos Freire, o projeto percussivo Meninos do São João, Ponto de Cultura que integra a rede de pontos de cultura de Palmas (TO), por meio do Ministério da Cultura (Minc), Fundação Cultural de Palmas e a rede de pontos rurais da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura;

2015 – Contemplado no Edital Basa Cultural e foi Finalista do Prêmio ITAÚ UNICEF pelo Projeto Meninos do São João;

2017 – Premiado com o projeto Residência Corporal “O Corpo Brinca”, projeto realizado via edital cultural do Basa, e que circulou pelas escolas de Palmas (TO) e nos distritos e povoados mais afastados;

2017 – Aprovado no Edital Promic, da Fundação Cultural de Palmas, com o Projeto “Música de Expressão Tocantinense pelas Escolas e Praças de Palmas”;

2018 – Implanta o Projeto “Meninos de Luzis” na Escola Municipal Jacinto Bispo, no Distrito de Luzimangues, Porto Nacional (TO);

2019 – Lança e circula com o Projeto Musical AmazoniCanTOria que reúne cinco ícones do cancioneiro popular do Tocantins, por municípios tocantinenses e de outros estados, pelas unidades do Sesc do Tocantins e de Goiás;

2019 – Produz pelo edital da Caixa Cultural (RJ) o show Passarins Amazônicos, com os músicos Nilson Chaves (PA) e Dorivã – Passarim do Jalapão (TO);

2020 – Realiza via Promic da Fundação Cultural de Palmas, o Projeto “Palavras de Curumim, uma viagem pelo Tocantins em textos, ilustrações e canções”. E pelo edital cultural do Basa, o projeto “Palavras de Curumim, vídeos animados”.

2023 – Realiza circuito do Projeto “Palavras de Curumim, uma viagem pelo Tocantins em textos, ilustrações e canções”, pelos CMEIs de Palmas (TO);

2026 – Tem aprovado o projeto Noite Tocantinense via Promic da Fundação Cultural de Palmas, com previsão de shows musicais com Dorivã – O Passarim do Jalapão, Marcos Ruas e Nando Cruz, em Palmas (TO) e em Goiânia (GO).

Dorivã

Dorivã Borges, natural de Cristalândia (TO), residiu por muitos anos em Gurupi (TO), Goiânia (GO) e Palmas (TO). Cantor, compositor e educador social,com mais de 40 anos de carreira. Gravoutrês CDs: “Passarim do Jalapão”; “Taquarulua”; “Folia Dourada”; e “Passarim num Pé de Serra”; e o DVD “Passarim do Jalapão”.