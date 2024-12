Jorge e Mateus anunciam pausa nos shows por “tempo indefinido, dupla fará turnê com show no Tocantins

A dupla sertaneja Jorge & Mateus revelou que pretende fazer uma pausa por um “tempo indefinido” após o fim da turnê que comemora 20 anos de carreira. Os dois contaram que a decisão foi tomada por conta da intensa rotina de eventos e apresentações. A turnê começará a partir de abril e os ingressos serão vendidos a partir do dia 12 de dezembro, pela pré-venda Sicoob. São Paulo, Brasília, Belém e Manaus serão as primeiras cidades a receber o projeto. No dia 4 de outubro de 2025 o show será em Palmas (TO).

“Provavelmente, quem estiver com a gente durante essa turnê toda possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar. Estamos falando sobre isso, são 20 anos e, desde os 18 anos, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho”, disseram ao jornalista André Piunti.