Tom Lyra anuncia três lançamentos do livro “A Subida: Travessia do Araguaia”

Por Wesley Silas

O escritor e secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas, Tom Lyra, fará durante o mês de março, três lançamentos do livro “A Subida: Travessia do Araguaia”, uma jornada mística que se desenrola nas águas mágicas e paisagens encantadoras do Araguaia. “Essa história é uma expressão do meu amor pela natureza, pelo desconhecido e pela busca da conexão espiritual”, disse o escritor sobre o livro que terá o seu primeiro lançamento no Colégio Estadual de Araguacema, o segundo no Espaço Cultural de Palmas e o terceiro na aldeia Fontoura Karajá, na Ilha do Bananal.

No início deste mês de fevereiro tive o prazer de receber em minhas mãos o livro “A Subida: Travessia do Araguaia”, com uma dedicatória especial do autor, Tom Lyra.

“É com imensa alegria que compartilho contigo o meu livro “A Subida: Travessia do Araguaia”, uma jornada mística que se desenrola nas águas mágicas e paisagens encantadoras do Araguaia. Essa história é uma expressão do meu amor pela natureza, pelo desconhecido e pela busca da conexão espiritual”, escreveu Tom Lyra, confirmando mais uma vez sua genial mente brilhante com seu dom especial de narrar os fatos dos diversos mundos físicos “tangível” e metafísicos.

Segundo Tom Lyra o livro “A Subida: Travessia do Araguaia”, teve como inspiração uma expedição que teve o seu ponto de partida em Araguacema, Tocantins, e desbrava as águas do rio Araguaia em direção à aldeia Fontoura dos índios Karajás, na majestosa Ilha do Bananal. “O nosso propósito é nobre: encontrar o xamã Karajá, guardião dos segredos entre o céu e a terra”, relata.

A leitura dispara um feixe de luz o imaginário do leitor com aventuras e personagens extraordinárias numa imersão transcendental, capaz de despertar e colocar o leitor em um barco imaginário com personagens marcantes numa jornada única.

“O canoeiro, nosso guardião no plano físico, e a mulher dos olhos cor de jabuticaba, protetora espiritual, nos acompanham em uma jornada que se desenrola sob o manto de noites enluaradas e envolventes. As páginas do livro ecoam com os sons da natureza, o contato com animais selvagens e paisagens inexploradas de praias de areia amarela”.

