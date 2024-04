Apoio de Wanderlei Barbosa vai definir eleição na maioria das cidades do Tocantins

Por Márcio Rocha

A popularidade recorde do governador Wanderlei Babosa (Republicanos) indicada por pesquisas municipais, estaduais e nacionais, aliada a uma alta capacidade de transferência de votos, aferida nestas mesmas pesquisas, pode ajudar a definir as eleições na maioria dos 139 municípios tocantinenses.

A alta popularidade não mostra sinais de queda ou de desgaste nesses dois anos e meio de gestão, alicerçada em três fortes pilares: planejamento administrativo, resultados positivos em todas as áreas e uma empatia pelo povo nunca experimentada na história do Tocantins. Wanderlei gosta de gente e nutre um amor incondicional pelo seu povo, recebendo de volta esse amor de forma recíproca em todas as partes do Tocantins, das Serras Gerais na região sudeste ao Bico do Papagaio no extremo norte do estado.

Não à toa sua presença é requisitada com muita frequência Tocantins a fora para fortalecer a campanha dos correligionários, como Porto Nacional, que tem como pré-candidato do Republicanos o deputado federal Antônio Andrade. Os dois inauguraram juntos o novo posto do Sine no distrito de Luzimangues, que tem cerca de 30 mil habitantes e vai ajudar a definir o próximo prefeito da cidade.

O mesmo pode-se dizer de Araguaína, na região norte do Tocantins, que tem como pré-candidato do Republicanos o deputado estadual Jorge Frederico. A cidade recebeu a visita de Wanderlei durante dois dias, quando realizou a abertura da Feira de Negócios Epoca e lançou o serviço de transferência de veículos sem a cobrança antecipada do IPVA. Além disso, o governador participou de duas reuniões políticas para reforçar a campanha de Jorge.

Em Araguaína inclusive, causou frisson nos aliados e um muito receio nos adversários a notícia de que o governador pretende alugar um imóvel na cidade para receber prefeitos da região norte do estado e do Bico do Papagaio rotineiramente. O espaço terá duas funções: a primeira é reforçar a campanha dos pré-candidatos na região e a segunda é encurtar a distância para os prefeitos que frequentemente vão até Palmas para buscar benefícios para seus municípios, mas que em alguns casos chegam a gastar dois dias inteiros para ir e voltar para as suas cidades. De Esperantiana, no Bico do Papagaio até Palmas, por exemplo, são mais de 1.400 quilômetros de distância somando ida e volta para a capital. O governador sempre manteve uma postura de estadista, fazendo questão de diferenciar a política partidária das suas obrigações administrativas, trabalhando com todos os prefeitos independente da sua coloração partidária.

Em Palmas, seu principal reduto eleitoral, o apoio de Wanderlei será igualmente decisivo e é o único fator que pode definir as eleições ainda no primeiro turno. As pesquisas mostram que cerca de 40% dos eleitores afirmam que votariam em um candidato ou candidata apoiados pelo governador. Apesar de o Republicanos não ter construído um candidato próprio visando as eleições deste ano, Wanderlei já disse que não abre mão de indicar o vice numa eventual composição.

A candidatura de vice-prefeito, por outro lado, não tem uma finalidade em si mesma, mas precisa ser o símbolo de uma aliança mais profunda, de uma gestão municipal compartilhada através da convergência entre o grupo do governador e do seu escolhido ou escolhida, em caso de sucesso no pleito deste ano.

Cidades menores, mas simbólicas, como Almas, onde o pré-candidato do partido é Goianyr Barbosa, cunhado de Wanderlei, irão receber atenção especial. O mesmo pode se dizer de Aparecida do Rio Negro, a 60 quilômetros de Palmas, que tem como pré-candidato Deusimar Amorim, amigo pessoal do governador há décadas, entre outras.

REDES SOCIAIS

Para as eleições deste ano o Republicanos tem 43 prefeitos filiados que pretendem disputar a reeleição, mais de 50 pré-candidatos a prefeito e centenas de pré-candidatos a vereador em todos os 139 municípios, além de uma quantidade ainda indefinida de pré-candidatos a vice-prefeito.

É humanamente impossível Wanderlei conseguir dar toda a atenção que os correligionários precisam. Até porque, continuará com a responsabilidade de administrar o estado e manter os indicadores sociais e econômicos positivos, que colocam o Tocantins à frente da maioria dos estados da região norte e nordeste do Brasil.

Por isso os vídeos para as redes sociais, linguagem dominada pelo governador, serão uma ferramenta importante para ele declarar o seu apoio e influenciar positivamente a intenção de voto em prol dos candidatos do Republicanos e dos partidos da base. Wanderlei é de longe o político com mais seguidores do Tocantins no Instagram, com mais de 120 mil apenas nesta rede social, além de outras como Facebook e X (ex-twitter).

GRUPO

O governador já demonstrou em várias ocasiões que é um político de grupo e que não conduz suas ações e decisões com mão de ferro, mas com diálogo, buscando pontos de convergência. Prova disso foi a reunião realizada em março deste ano com os presidentes dos partidos da sua base eleitoral, como o PP do deputado federal Vicentinho Junior, o PL do senador Eduardo Gomes e o União Brasil da senadora Professora Dorinha, no qual Wanderlei deixou claro que vai respeitar o espaço dos partidos. Onde não for possível uma convergência por um único nome a disputa ficará restrita ao campo municipal, se encerrando tão logo ocorra o pleito de outubro.

O vice-governador Laurez Moreira, presidente estadual do PDT, não participou da reunião devido à compromissos na agenda, mas está igualmente alinhado com a política administrativa e eleitoral de Wanderlei, demonstrando uma sinergia nunca antes vista na história do Tocantins entre um governador e seu vice.

EXPECTATIVA

A expectativa para as eleições municipais deste ano não poderia ser melhor, com o Republicanos e os partidos da base governista saindo extremamente fortalecidos das urnas. O que vai garantir uma sintonia ainda maior entre estado e municípios, pelo menos até o fim da gestão Wanderlei Barbosa em 2026, mantendo o propósito do governador de melhorar a qualidade de vida do povo tocantinense de forma contínua e sustentável, garantindo um legado positivo de ações e obras, que entrará para a história e perdurará por décadas nos corações e mentes da população do Tocantins.

Márcio Rocha, secretário estadual de comunicação.