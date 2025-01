Estudantes da rede estadual comemoram notas 900 na redação do Enem

da redação

Estudantes da Rede Estadual de Ensino comemoram as boas notas na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo resultado foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 13. Muitos alunos alcançaram notas acima de 900 pontos na redação do Enem.

Em 2024, as provas do Enem foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, e o tema da redação foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. E justamente no ano passado, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, lançou o programa Poder Afro de Combate ao Racismo nas Escolas Estaduais como parte das ações do Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE), com distribuição de materiais de estudos sobre o tema.

Comemoração

A estudante Laura Martins Cirqueira, 18 anos, comemora a sua nota 940 na redação do Enem. Ela concluiu o ensino médio na Escola Estadual do Setor Sul, em Palmas. “É muito gratificante. Em 2024, eu treinei redação e aprendi muito com os professores da minha escola. Além disso, eu assisti a aulas on-line e vídeos”, contou. Ela pretende cursar Educação Física.

A estudante Thays Regina Borges Resplandes, 18 anos, estudou no Centro de Ensino Girassol de Integral Darcy Marinho, localizado em Tocantinópolis, e alcançou a nota 900 na redação do Enem.

Ela planeja cursar Medicina Veterinária, e esse resultado foi fruto de sua rotina de estudos. “Foram três anos de muita dedicação. Precisamos abrir mão de muita coisa para conquistarmos os nossos objetivos. Por isso, esse resultado representa muito. Estudei três anos em ensino médio integral e, em casa, eu tinha uma rotina de três horas seguidas de estudos. Por isso, estamos muito felizes com essa nota”, frisou.