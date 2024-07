Governador Wanderlei convoca mais 238 profissionais aprovados no concurso da Educação

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta quinta-feira, 4, a convocação de mais 238 candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de 2023. Esta é a 7ª chamada do certame que ofertou 5.674 vagas para a educação básica, cujas provas foram realizadas no dia 11 de junho do ano passado. Em companhia com o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, o anúncio foi realizado no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

“Vamos chamar os aprovados de acordo com as vagas ofertadas para esse certame. Hoje [quinta-feira, 4], temos a felicidade de dar essa notícia extraordinária para os candidatos aprovados que aguardam a nomeação”, ressaltou o chefe do Executivo.

A lista com os nomes estará disponível na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 4, e os novos servidores devem começar a atuar no segundo semestre deste ano. Os candidatos convocados possuem um prazo de 30 dias para realizar o procedimento de posse pelo sistema Posse Digital.

O titular da Seduc, professor Fábio Vaz, destacou que os novos nomeados irão reforçar o quadro de profissionais da Educação. “O Concurso da Educação é mais uma ação do Programa de Fortalecimento da Educação e um compromisso da gestão estadual para elevar a qualidade do ensino público no Tocantins. São profissionais que vão reforçar o trabalho das equipes pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem”, frisou.

Conforme o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica, após finalizar todas as etapas da posse digital, o servidor receberá, por e-mail, o Termo de Posse, assinado por ele. “Em seguida, o profissional deverá apresentar-se à SRE [Superintendência Regional de Educação], que designará em qual unidade o servidor será lotado. A ordem de lotação será determinada com base na posse e na apresentação para a SRE”, elucidou.

Certame

Até janeiro deste ano, mais de 4 mil profissionais aprovados no certame da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) já haviam sido convocados para a posse. O resultado final do concurso foi divulgado no dia 30 de novembro e as nomeações começaram em dezembro de 2023. O certame tem um prazo de validade de dois anos a contar da homologação, podendo ser prorrogado por mais dois anos.