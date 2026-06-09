Governo do Tocantins investe R$ 7,5 milhões em obras urbanas em Miracema e Miranorte

Da Redação O governador Wanderlei Barbosa vistoriou, nesta terça-feira (9), frentes de serviço e anunciou novos aportes financeiros para os municípios de Miracema e Miranorte. As ações concentram-se na revitalização de perímetros urbanos da rodovia TO-342, melhorias em acessos universitários e reformas de equipamentos públicos, somando investimentos que ultrapassam R$ 7,5 milhões em infraestrutura viária.

Revitalização de vias e mobilidade urbana

Em Miracema, as obras abrangem 3,7 km da Avenida Irmã Ema, com um investimento de R$ 5.695.101,36. Já em Miranorte, os serviços contemplam 870 metros da Avenida Tocantins, principal via comercial da cidade, com aporte de R$ 1.880.554,05.

Os projetos visam corrigir falhas históricas de trafegabilidade nos trechos que integram as rodovias estaduais às malhas urbanas. As intervenções contam com o suporte de emendas parlamentares, como o recurso de R$ 400 mil destinado pelo deputado federal Ricardo Ayres para Miranorte.

Educação e assistência estudantil

A agenda incluiu demandas da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O governo autorizou a implantação de iluminação pública em 2,5 km da via de acesso ao câmpus de Miracema e a construção de um trevo para organizar o fluxo de veículos.

Simultaneamente, foi assinada a autorização para a reforma da Casa do Estudante, em Palmas. A obra, orçada em R$ 1,47 milhão, foca na manutenção da infraestrutura de acolhimento para estudantes oriundos do interior do estado que residem na capital.

Esporte e fomento ao turismo regional

No setor esportivo, o Estádio Castanheirão, em Miracema, recebe melhorias estruturais com investimento de R$ 1,7 milhão, fruto de parceria entre o Estado e emenda do deputado estadual Ivory de Lira.

Na área do turismo, o Executivo vistoriou a pavimentação da TO-445, que dá acesso à Praia do Funil. A rodovia recebe a implantação de uma terceira via, medida estratégica para aumentar a segurança viária e facilitar o deslocamento de turistas durante a temporada de praias, período de maior aquecimento do comércio local.

Presença do Estado em polos regionais