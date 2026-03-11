Governo do Tocantins homologa licitação para construção do Câmpus da Unitins em Augustinópolis

Licitação homologada foi publicada no DOE/TO desta terça-feira, 10

A construção do Câmpus próprio da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em Augustinópolis entra em uma nova fase nesta terça-feira, 10. A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins (Ageto) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a homologação da licitação que garante a contratação da empresa responsável pela execução da obra. (Acesse aqui).

A empresa vencedora do certame foi a Alcance Engenharia e Construção Ltda, que teve a proposta adjudicada com o melhor lance no valor de cerca de R$ 25 milhões.

A obra será executada em um terreno de 30 mil m² doado à instituição, com área construída de mais de 6 mil m². A nova estrutura foi planejada para atender às demandas acadêmicas e administrativas da universidade na região do Bico do Papagaio.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que o investimento reafirma a prioridade do Governo do Estado em ampliar o acesso ao ensino superior e fortalecer a presença da Unitins no interior.

“A educação transforma realidades. A construção do Câmpus próprio da Unitins em Augustinópolis é um investimento no futuro da juventude tocantinense e no desenvolvimento da região. Nosso compromisso é seguir fortalecendo a universidade e criando oportunidades para a população”, disse o governador.

O Câmpus contará com quatro blocos interligados por pátios e corredores amplos, reunindo 30 salas de aula com capacidade para 40 estudantes, quatro salas de atendimento, sala de professores, setores administrativos, três laboratórios de informática, biblioteca, auditório com 130 lugares, cantina e pátio coberto. O projeto também prevê banheiros adaptados em todos os pavimentos e rampas de acessibilidade, garantindo inclusão e mobilidade.

Para o reitor da Unitins, Augusto Rezende, a homologação representa um momento aguardado pela comunidade acadêmica e pela população da região. “Tenho a certeza que essa obra consolida a Unitins na região do Bico do Papagaio. Saímos de um espaço compartilhado com a Secretaria Estadual de Educação, passamos por um prédio alugado e agora avançamos para uma sede própria, que vai ampliar a oferta de cursos e fortalecer a pesquisa e a extensão em Augustinópolis e atendendo às demandas da comunidade acadêmica e de toda a região. ”, destacou o reitor Augusto Rezende.

Segundo o pró-reitor de Administração e Finanças da Unitins, Ricardo de Oliveira Carvalho, a homologação é fruto de um trabalho conjunto e de muito planejamento. “É um processo licitatório complexo, realizado em parceria entre a Unitins e a Ageto. A universidade elaborou os estudos técnicos, projetos e documentos necessários, enquanto a Ageto conduziu o procedimento licitatório. Durante todo o processo houve uma atuação conjunta entre as equipes das duas instituições. Agora é avançar para as próximas etapas”, explicou o pró-reitor.

Fonte: Andreia Fernandes/Governo do Tocantins