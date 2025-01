PNE e piso salarial dos professores serão prioridade em 2025, diz senadora Dorinha

da redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) afirmou que uma das prioridades da Frente Parlamentar Mista da Educação neste ano é a votação do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece metas para a melhoria da qualidade do ensino nos próximos dez anos.

Entre elas o aumento de vagas em creches, pré-escola e ensino profissionalizante, a conclusão dos ensino fundamental e médio na idade regular e a qualidade do ensino em todas as suas etapas. Ela também ressaltou a definição do piso salarial dos professores, que deverá contar com repasses do Ministério da Educação, e a formação dos futuros docentes, que hoje é majoritariamente pela modalidade a distância.

Fonte: Agência Senado