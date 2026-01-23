Tocantins terá bolsas de R$ 13 mil por mês para fixação de pesquisadores doutores no estado

Adesão ao Profix, programa do CNPq e da Capes, contará com contrapartida do Governo do Estado para garantir estrutura das pesquisas

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), adere ao Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Brasil (Profix-CB), iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Com a adesão, a Fapt apresentará proposta institucional ao CNPq para viabilizar, no Tocantins, a seleção de projetos de pesquisa conduzidos por doutores em áreas estratégicas ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Assim, o estado continua integrando uma das principais políticas nacionais de fortalecimento da pesquisa avançada, criada para reduzir as desigualdades regionais na distribuição de doutores e ampliar a presença desses profissionais, com prioridade à região da Amazônia Legal.

O presidente da Fundação, professor Adriano de Moraes, destacou a importância estratégica da participação no programa: “O Profix cria as condições para que o Tocantins consiga atrair e fixar doutores atuando nas nossas instituições, fortalecendo os grupos de pesquisa, a pós-graduação e a inovação”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a iniciativa representa um avanço significativo para a ciência no Tocantins. “É uma oportunidade para elevar o nível da produção científica no estado, com o apoio do CNPq, da Capes e o compromisso da Fapt em garantir a estrutura necessária para que esses pesquisadores desenvolvam seus projetos com qualidade e voltados ao desenvolvimento do estado”, completou o presidente.

Nesta etapa, a Fapt apresenta ao CNPq uma proposta demonstrando a capacidade científica instalada no Tocantins, as áreas estratégicas para o estado e o compromisso com a contrapartida exigida pelo programa. Após a aprovação, será lançado um edital estadual próprio para a seleção dos doutores e dos projetos de pesquisa.

Como funciona o Profix-CB

O programa contará com investimento nacional de R$ 624 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que correspondem a aproximadamente mil Bolsas Conhecimento Brasil (BCB-1), no valor mensal de R$ 13 mil, com duração de até 48 meses.

Além da bolsa paga pelo CNPq, os pesquisadores selecionados poderão orientar alunos de mestrado e doutorado com bolsas concedidas pela Capes. Já a Fapt será responsável pela contrapartida estadual, por meio de auxílios à pesquisa, recursos de custeio, capital ou bolsas complementares, garantindo a estrutura necessária para a execução dos projetos no estado.

Texto: Mavi Oliveira e Adla Gonçalves/Governo do Tocantins