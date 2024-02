“Palmas pro Samba: feijoada e samba no mesmo compasso” será realizado em Palmas no próximo dia 4

Por Redação

O destaque do evento será uma deliciosa feijoada do renomado buffet da Ghi, acompanhada por ritmos envolventes de samba, proporcionando um ambiente descontraído e cheio de energia. Serão 12 horas de evento. Além disso, o evento contará com diversas atrações artísticas ao longo do dia, promovendo um verdadeiro espetáculo cultural. Para os paladares mais exigentes, haverá uma irresistível rodada de petiscos, garantindo uma experiência gastronômica completa.

Os ingressos para o “Palmas pro Samba” já estão disponíveis no primeiro lote e podem ser adquiridos através do site da Sympla. Não perca a oportunidade de garantir seu lugar nesse evento incrível! O ingresso dá direito a feijoada completa, rodada de petiscos, refrigerante e água normal

Não fique de fora! Junte-se a nós nessa celebração única de samba, feijoada e arte!

Sobre o Evento:

Nome: Palmas pro Samba.

Data e Hora: 4 de fevereiro, a partir das 11h

Local: Espaço de Eventos 4zero2

Atrações: Feijoada, Samba ao Vivo, Atrações Artísticas, Rodada de Petiscos.

Ingressos: Disponíveis no site da Sympla (primeiro lote).