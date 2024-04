O Ministério da Cultura e CNH apresentam a peça “Tem Palhaço Que Desperdiça Água” em escolas de Tocantins

Por Redação

A peça circense “Tem Palhaço Que Desperdiça Água”, produzida e apresentada pela cia paranaense Circo Teatro Sem Lona, se apresentará em escolas do interior do Tocantins entre os dias 15 a 26 de abril nas cidades de Caseara, Araguacema, Novo Acordo e Paraiso do Tocantins,

O projeto é patrocinado pela CNH por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Mistério da Cultura e Governo Federal, seu objetivo principal é ensinar e orientar as crianças e adolescentes sobre o consumo consciente da água.

A linguagem circense e teatral é utilizada neste espetáculo como forma de conscientizar a população sobre a importância da água para a sobrevivência no planeta Terra. A peça conta com a participação de 4 atores que, no decorrer da apresentação, interagem com a plateia, por meio da comédia para contar toda a história da evolução humana até a como a economia de água ajuda evitar o desperdício e melhorar a qualidade de vida. Além disso, as mensagens são transmitidas de forma lúdica, para assim, despertar a compreensão do quão importante é a água em nosso ecossistema, orientando assim, a futura geração a serem cidadãos conscientes e responsáveis com o meio ambiente.

Confira a programação:

Estado: Tocantins

Dias: 15 a 26/04.

Cronograma:

Novo Acordo – TO

15/04 – Escola Municipal Deusiano Coelho de Sousa (zona rural) – 09h30 – 13h30;

16/04 – Escola Municipal Ruidelmar Limeira Borges (zona urbana) – 09h30 – 13h30;

Paraíso do Tocantins – TO

17/04 – Escola Municipal Professora Luzia Tavares – 08h00 -10h00 / 14h00 – 16h00;

18/04 – Escola Municipal Santa Rosa – 14h00;

19/04 – Escola Municipal Bernardo Sayão – 14h00;

Caseara – TO

22/04 – Escola Municipal Adelina da Costa Lima (zona rural) – 09h30 – 13h30;

23/04 – Escola Municipal Aristeu Camargo – 09h30 – 13h30;

Araguacema – TO

24/04 – Ginásio de Esportes Araguacema – 09h00 – 15h00;

25/04 – Escola Municipal Nova Esperança – 09h00 – 15h00;

26/04 – Escola Municipal Santa Clara – 09h00 – 15h00;

Classificação: LIVRE

Entrada Gratuita.

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

A Companhia maringaense “Circo Teatro Sem Lona”, existe desde 1996, quando foi criada com o objetivo de unificar os estudos das linguagens de circo e teatro, através do resgate da figura simbólica do pequeno circo de fundo de quintal, motivo sempre presente nas brincadeiras infantis. Desde a estreia de seu primeiro espetáculo o grupo tem participado de inúmeros festivais e mostras de teatro, e com 27 anos de história conquistou mais de 70 prêmios em todo território nacional, solidificando o nome da companhia como uma das mais atuantes do estado do Paraná, realizando mais 800 apresentações por ano em todo o Brasil e mais de 30 peças montadas. Nesses 27 anos a companhia já se apresentou em mais de 1000 cidades e para mais de dois milhões de pessoas.

www.circoteatrosemlona.com.br

Sobre a CNH:

A CNH Industrial é uma empresa focada na fabricação de equipamentos agrícolas e de construção, além de oferecer serviços financeiros.

Na área de agrícola encontra-se como o segundo maior fabricante mundial de máquinas agrícolas, líder em automação de máquinas e tecnologias de precisão, além de ser pioneira em propulsão alternativa.

Além disso é um player global em equipamentos de construção, tendo uma extensa sinergia com o segmento de agricultura, atuando com co-investimento em digital /eletrificação.