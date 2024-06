Ecopraia da Tartaruga: Enerpeixe tranquiliza Turistas sobre a vazão da Usina

Por Wesley Silas

A concessionária responsável pela Praia da Tartaruga, mesmo enfrentando atrasos na montagem da estrutura da Ecopraia, tranquilizou os visitantes garantindo que a temporada de praias 2024 no rio Tocantins será realizada conforme planejado. A Enerpeixe, em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, confirmou que a temporada ocorrerá entre 10 de junho e 20 de agosto de 2024.

Uma das preocupações frequentes dos turistas é a vazão defluente da UHE Peixe Angical, controlada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Durante a temporada de praias, o ONS trabalha para manter essa vazão estabilizada, proporcionando maior segurança aos usuários das praias. “O ONS é responsável por definir a geração e controle da vazão defluente da usina, e no período de temporada mantém essa vazão estabilizada para garantir tranquilidade e segurança aos turistas”, explicou um técnico da Enerpeixe.

É crucial destacar que, após o término da temporada, em 20 de agosto, a operação da UHE Peixe Angical voltará ao seu padrão normal. Isso poderá resultar em variações de vazão, uma vez que a usina será gerenciada para atender às necessidades do Sistema Interligado Nacional Brasileiro (SIN). “Depois de 20 de agosto, o ONS retomará a operação usual da usina, o que pode levar a mudanças na vazão para atender às demandas energéticas do país,” acrescentou o técnico.

Para reforçar o compromisso com a segurança e bem-estar dos turistas, a Enerpeixe segue rigorosamente a Resolução ANA n° 70, de 19 de abril de 2021. Dessa forma, a empresa garante um ambiente seguro para todos que desejam aproveitar as belas praias do rio Tocantins durante o período da temporada.

Aproveite a temporada de praias com tranquilidade e segurança, sabendo que medidas estão sendo tomadas para garantir a melhor experiência possível.