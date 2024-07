Influenciador e jornalista Daniel Lélis promove Feijoada do Dann no próximo sábado em Palmas

Por Redação

No próximo sábado, 13, será realizada, em Palmas, a primeira edição da Feijoada do Dann. O evento, promovido pelo influenciador e jornalista Daniel Lélis, contará com várias atrações musicais e deve reunir dezenas de pessoas no Clube da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Tocantins (Asleto), na região sul da capital.

Com mais de 32 mil seguidores no X/Twitter, Daniel Lélis, o dannlelis, afirma que o evento nasceu com a proposta de reunir os amigos e seguidores em uma grande confraternização.

“Com a correria do dia a dia, a gente acaba se comunicando mais com as pessoas pela internet. A ideia é possibilitar encontros e reencontros, a fim de reforçar os laços de amizade que foram construídos por meio das redes sociais. Todos são bem-vindos!”, explica o idealizador da feijoada.

Marcada para começar a partir do meio-dia, a Feijoada do Dann será animada pelo grupo de pagode Tô Pagodeira, pelos cantores sertanejos Rodrygo e Rodrigo Arle, e pelas cantoras de pop, rock e MPB Fernanda Hofmann e Duda Ruas. “Muito feliz de participar deste projeto e grato pelo convite. Tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou Arle.

O ingresso para a feijoada custa R$ 50 e pode ser adquirido pelo telefone 63 9 8156-4093. O comprovante deve ser enviado para este número, que também é WhatsApp, para inclusão do nome na lista. A pulseira será retirada na entrada do evento. No dia 13, também será possível fazer pedidos por meio do serviço de delivery.

O Ponto Chopp 101 é parceiro da Feijoada do Dann e irá disponibilizar bebidas para venda no evento, entre elas o chopp no valor de R$ 7 o copo de 330 ml.

Serviço

Data: 13 julho (sábado)