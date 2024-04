Deputado Carlos Gaguim e Ministro do Turismo debatem investimentos para turismo no Tocantins

O destino turístico do Tocantins está prestes a receber um impulso significativo com as estratégias discutidas em uma reunião em Brasília com o Deputado Federal Carlos Gaguim o Ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta terça-feira em Brasília. O encontro, que também contou com a presença do Senador Marcelo Castro e do Secretário Executivo do Turismo, focou em discutir estratégias para impulsionar o setor turístico do Tocantins. "Estamos determinados a transformar o Tocantins em um destino acolhedor e inesquecível para os viajantes", destacou o deputado Gaguim.