Três praias do Tocantins estão entre as dez mais belas de água doce do Brasil, aponta pesquisa da UOL

da redação

Toda a beleza e tranquilidade das praias tocantinenses acaba de ganhar reconhecimento nacional. Matéria publicada no Portal UOL apresenta as dez praias de água doce mais belas do Brasil e o Tocantins está presente com a Prainha do Rio Novo, no Jalapão, a Praia do Segredo, em Lajeado, e o Paredão, em Miracema.

De acordo com o texto, o ranking foi criado a partir da avaliação de critérios como a beleza natural, a infraestrutura e a acessibilidade. As praias tocantinenses disputam em pé de igualdade com outros destinos reconhecidos internacionalmente, como Alter do Chão (PA) Bonito (MS).

“Este é o reconhecimento do potencial de atratividade das nossas praias, que nada perdem para outras regiões. É a confirmação não apenas da nossa natureza exuberante, mas também da força do empreendedorismo dos nossos empresários de turismo e também dos esforços do Governo do Estado para levar as condições necessárias ao desenvolvimento deste setor que tem crescido visivelmente na gestão Wanderlei Barbosa”, comemora o secretário de Turismo Hercy Filho, que se encontra em Berlim para divulgar o turismo tocantinense na ITB Berlim.

As praias

Localizada ao leste do Tocantins, na divisa com os estados do Maranhão, Piauí e Bahia, o Jalapão possui uma paisagem que harmoniza a aridez do Cerrado com uma imensa teia de rios, riachos e ribeirões de águas cristalinas.

Um dos atrativos mais conhecidos e visitados do Jalapão é a Cachoeira da Velha, que desagua na Prainha do Rio Novo, um trecho de águas calmas e de temperatura perfeita. É, também, ponto de chegada de grupos que fazem rafting na cachoeira.

A Prainha é uma das paradas obrigatórias no Jalapão, que por sua vez é a maior área protegida do Cerrado brasileiro, com quase 3 milhões de hectares.

Os municípios de Miracema e Lajeado integram a região turística das Serras e Lago. A proximidade com a Capital, garante acesso fácil em rodovia pavimentada a belas praias, cada uma com sua característica.

A 50 km de Palmas, Lajeado abriga a Praia do Segredo, que tem este nome pela proximidade do Morro do Segredo. Para chegar até ela é preciso entrar na cidade e percorrer cerca de 4 km. O acesso é fácil e o público pode aproveitar os petiscos servidos nos bares locais.

Cerca de 17 km depois de Lajeado encontra-se uma das mais belas praias tocantinenses. O Paredão surge encantador com sua pequena faixa de areia branca, margeada pelas águas mornas do rio Tocantins, com uma parede de rocha ao fundo. Uma praia delicada, para poucos banhistas, com restaurante e alguns bangalôs.