Casa da Mulher Tocantinense será inaugurada em Gurupi no dia 26 e reforça rede de proteção no Sul do Estado

A Casa da Mulher Tocantinense, equipamento voltado ao atendimento especializado de mulheres em situação de violência, será inaugurada em Gurupi no dia 26 de fevereiro. A secretária estadual da Mulher, Berenice Barbosa, esteve no município para alinhar os últimos ajustes ao lado da secretária municipal da Mulher, Cristina Donato, e destacou a importância da nova estrutura para toda a região Sul do Tocantins.

Por Redação

Durante visita técnica a Gurupi, a secretária estadual da Mulher, Berenice Barbosa, acompanhada da secretária municipal, Cristina Donato, conferiu as etapas finais para a instalação e funcionamento da Casa da Mulher Tocantinense, cuja entrega oficial está marcada para o dia 26 de fevereiro.

Segundo Berenice, a unidade passou por ajustes no cronograma, mas a conclusão consolida um avanço significativo na política pública de proteção às mulheres. “A Casa era para ter sido entregue em 2025, mas o processo precisou ser reavaliado. Retomamos os trabalhos e agora garantimos a inauguração no dia 26”, afirmou. A secretária reforçou ainda a importância da participação da comunidade na cerimônia e na valorização do serviço.

A Casa da Mulher Tocantinense funcionará em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Gurupi. O espaço reunirá serviços especializados de acolhimento, orientação e encaminhamento jurídico, atendimento psicossocial, além da articulação com a rede municipal e estadual de proteção. O objetivo é assegurar um ambiente seguro para mulheres que buscam apoio diante de situações de violência.

Para a região Sul do Tocantins, a chegada da Casa representa um marco na ampliação da rede de enfrentamento, reduzindo distâncias, facilitando o acesso aos serviços e fortalecendo a política de proteção às mulheres, especialmente nos municípios que dependiam de atendimento em outras cidades.