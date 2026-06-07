Escola do Agro leva conhecimento e inspira mais de 1.200 estudantes durante a 51ª ExpoGurupi

Da Redação

Uma das ações mais marcantes da 51ª ExpoGurupi foi a participação do projeto Escola do Agro, que recebeu 1.222 estudantes de escolas públicas e privadas da região, promovendo educação, cidadania e aproximação entre o campo e a cidade.

O projeto tem como objetivo apresentar aos jovens a importância do agronegócio para a produção de alimentos, a preservação ambiental, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do país.

Durante a visita ao parque de exposições, os alunos participaram de atividades educativas, conheceram animais, tecnologias, práticas sustentáveis e tiveram contato direto com profissionais que atuam nas mais diversas áreas do setor agropecuário.

O projeto já ultrapassou a marca de 2.500 alunos atendidos ao longo de 3 anos de sua trajetória e vem se consolidando como uma importante ferramenta de formação para as futuras gerações.

Além das visitas guiadas, a iniciativa também promove o Concurso de Redação “O Agro que Inspira”, incentivando a leitura, a escrita e a reflexão sobre a importância do campo para a sociedade.

Para a coordenadora do projeto, Ângela Stival, investir na educação é investir no futuro.

“Queremos que nossos jovens conheçam a realidade do agro, entendam sua importância e possam enxergar oportunidades profissionais e pessoais dentro desse setor que é tão relevante para o Brasil. O Escola do Agro é um dos projetos que mais nos orgulha.”

Ao aproximar estudantes da realidade do campo, o projeto fortalece a formação cidadã e contribui para a construção de uma sociedade mais consciente sobre o papel do agronegócio na vida de todos.