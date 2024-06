Lagoa da Confusão: Governador em exercício participa da abertura da AgroVale

da redação

O governador em exercício, Amélio Cayres, participou nesta quinta-feira, 27, da abertura oficial da Feira Agrotecnológica do Vale do Araguaia (AgroVale + Forte), no município de Lagoa da Confusão. O evento, promovido pelo Sistema Faet/Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Lagoa da Confusão, conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio das Secretarias de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro); e da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), além do Ministério da Agricultura.

“A AgroVale + Forte representa um marco para nossa agricultura e pecuária, proporcionando não apenas um espaço para exposição de tecnologias, mas também um ambiente para discutir as oportunidades do setor agropecuário no Estado”, destacou o governador em exercício, durante sua visita à feira.

AgroVale +Forte

A edição de 2024 da AgroVale +Forte tem como tema Segurança Alimentar com Sustentabilidade. Considerada a principal feira de agrotecnologia da região do Vale do Araguaia, o evento é crucial para empresas do setor, oferecendo uma plataforma de negócios com exposições de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. Com aproximadamente 30 expositores de diversos segmentos, a feira apresentará as mais recentes novidades e tecnologias do campo, além de destacar as tendências e inovações no setor agropecuário.

O presidente da Faet/Senar, Paulo Carneiro, enfatizou que o encontro visa destacar o potencial do agronegócio no Vale do Araguaia e disseminar conhecimento técnico. “Esse evento é uma oportunidade única para os produtores rurais acessarem informações atualizadas e estratégias que contribuem para a sustentabilidade e competitividade do setor”, ressaltou.

O prefeito de Lagoa da Confusão, Thiago Soares Carlos, destacou que o evento eleva a cidade no cenário do agronegócio tocantinense, além de possibilitar as parcerias entre os governos estadual e municipal. “Destacamos as parcerias que possibilitam a cidade realizar um evento com essa estrutura que destaca o agronegócio da região. Somos gratos pelo apoio do Governo do Tocantins e demais instituições”, pontuou.

Programação

A programação, que segue até sábado, 29, também conta com leilão de energia solar para produtores rurais, workshops e oficinas para profissionais e estudantes da área, além de atrações musicais com os shows de Evoney Fernandes, DJ Lelis, Piseiro do Barão, Turma do Padre Dudu e as duplas Lucas & Murilo e Matão & Monteiro.