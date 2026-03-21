Rebanho bovino do Tocantins é o sexto que mais cresceu no Brasil, com 39,2%

Aumento reforça avanço da produção e amplia presença do estado no mercado nacional e internacional

Por Redação

O Tocantins vem se consolidando como um dos estados com maior crescimento na pecuária brasileira. Entre 2018 e 2024, o rebanho bovino no estado aumentou 39,2%, o 6º que mais expandiu no país, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Este avanço supera o desempenho de importantes polos tradicionais da atividade e reforça a ampliação consistente da pecuária no território. Atualmente, o Tocantins já soma mais de 11 milhões de cabeças de gado e figura entre os dez maiores rebanhos do Brasil.

O governador Wanderlei Barbosa destaca o compromisso do Estado de criar condições favoráveis para que o setor avance ainda mais. “O Tocantins vive um novo momento na pecuária. Esse crescimento não acontece por acaso, ele é o resultado do trabalho de quem está no campo, do responsável pela logística e de toda a cadeia que move a nossa economia. Estamos falando de uma atividade que gera emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do estado”, reforça.

Produção avança

O crescimento do rebanho vem acompanhado de avanços na produção. Em 2024, o Tocantins atingiu recorde histórico de abate, com cerca de 1,3 milhão de bovinos. Já os dados mais recentes indicam que a produção pode ultrapassar 1,4 milhão de animais abatidos, resultando em aproximadamente 381 mil toneladas de carne. Desse total, cerca de 33% da produção já é destinada ao mercado externo, enquanto aproximadamente 67% permanecem no mercado interno.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Fred Sodré, enfatiza que os números refletem a evolução da cadeia produtiva no estado. “Temos atuado para dar suporte e apoio aos produtores rurais, com assistência técnica, melhoramento genético e incentivo à produção, o que tem contribuído para o aumento da produtividade e na qualidade do nosso rebanho. O estado tem potencial para crescer ainda mais, tanto no mercado interno quanto na exportação. Seguimos trabalhando para ampliar essa competitividade e gerar oportunidades no campo”, salienta.

Exportações crescem e ampliam mercados

Em 2025, o Tocantins exportou cerca de 125 mil toneladas de carne bovina, registrando crescimento significativo em relação ao ano anterior. A Ásia lidera como principal destino da carne tocantinense, seguida por Oriente Médio, África, América do Norte e Europa. O aumento das exportações evidencia a competitividade da produção tocantinense e sua inserção crescente no mercado global de proteína animal.

Potencial de expansão

Localizado em uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, o estado conta com clima favorável à produção durante grande parte do ano, o que permite a organização do sistema produtivo.

Além disso, o Tocantins possui grande disponibilidade de recursos hídricos, com destaque para as bacias dos rios Tocantins e Araguaia, que garantem suporte à produção e ampliam o potencial de áreas irrigadas. Outro diferencial é o avanço de sistemas mais eficientes, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que permite intensificar o uso do solo, recuperar áreas de pastagem e aumentar a produtividade de forma sustentável, aliando produção de grãos, criação de gado e preservação ambiental.

A combinação de extensas áreas aptas, disponibilidade de água, condições climáticas favoráveis e adoção de tecnologias produtivas coloca o estado em posição estratégica para crescer com eficiência e sustentabilidade. Com esse cenário, o Tocantins avança não apenas em volume, mas em qualidade e competitividade.

Texto: Leydiane Lima/Governo do Tocantins