Tocantins ganha destaque nacional com Caroline Barcellos na lista das 100 mulheres poderosas do agronegócio

da redação

A presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Tocantins (Aprosoja Tocantins), Caroline Schneider Barcellos, foi incluída na lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro de 2026, elaborada pela revista Forbes Brasil. O reconhecimento reúne produtoras rurais, pesquisadoras, executivas e lideranças que se destacam no agronegócio brasileiro.

Caroline ganhou destaque por seu pioneirismo ao se tornar, em outubro de 2023, a primeira mulher a presidir uma associação estadual da Aprosoja no país, após mais de três décadas de liderança masculina nessas entidades.

Formada em Direito e natural de Mato Grosso do Sul, Caroline atua na gestão de negócios rurais e representa os produtores de soja e milho do Tocantins. Além de comandar a Aprosoja estadual, ela ocupa a vice-presidência da Aprosoja Brasil como representante do estado.

O reconhecimento ocorre em um período de expansão da agricultura tocantinense: na safra 2024/2025, o estado cultivou 1,57 milhão de hectares de soja e produziu 5,86 milhões de toneladas do grão, crescimento de 28%. Segundo Caroline, a homenagem também representa o trabalho coletivo dos produtores rurais e contribui para ampliar a participação feminina nos espaços de liderança do setor.

“Temos mulheres cada vez mais presentes na gestão das propriedades, dos negócios e nas discussões que definem os rumos do setor. Essa participação fortalece o agronegócio porque reúne diferentes experiências e perspectivas. Tenho muito orgulho de representar o Tocantins e os nossos produtores neste reconhecimento nacional”, declarou.