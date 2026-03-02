Tocantins mantém liderança e é o maior produtor de arroz da Região Norte, com força de Lagoa da Confusão

O Tocantins segue como principal produtor de arroz da Região Norte do Brasil , sustentado pela rizicultura irrigada e pelo avanço da produtividade no campo. Dados do IBGE e estimativas da Conab apontam que a produção é liderada por Lagoa da Confusão , seguida por Formoso do Araguaia, Cristalândia e Dueré , municípios que concentram parte decisiva do desempenho do estado na safra 2025/2026.

Por Redação

A combinação de tecnologia no campo, manejo mais eficiente e políticas públicas voltadas ao setor mantém o Tocantins na liderança da produção de arroz na Região Norte. O desempenho da safra reforça a posição do estado como referência na rizicultura irrigada, com municípios tocantinenses nas primeiras colocações do ranking regional.

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) atribui o resultado ao planejamento e à parceria com o setor produtivo. O secretário Fred Sodré afirma que o foco em inovação e boas práticas explica o avanço do Tocantins na atividade. Para ele, a produção de arroz no estado tem impacto direto na geração de renda e no desenvolvimento regional.

Produção puxada por Lagoa da Confusão e pelos principais municípios

De acordo com os levantamentos citados pela Seagro, o protagonismo do Tocantins passa pela força de Lagoa da Confusão, apontada como o principal polo produtor do estado. A performance do município se soma ao peso de Formoso do Araguaia, Cristalândia e Dueré, que completam o grupo dos líderes e formam um corredor de alta produção no sudoeste tocantinense. “O Tocantins mostra, mais uma vez, a força do seu agronegócio. Essa liderança na produção de arroz é resultado do investimento contínuo do Governo do Tocantins em tecnologia, manejo eficiente e políticas públicas que fortalecem o produtor rural. Estamos falando de geração de renda, segurança alimentar e desenvolvimento regional”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Fred Sodré.

Para 2026, Lagoa da Confusão aparece com previsão de aproximadamente 299 mil toneladas . Já a produção estadual estimada de arroz irrigado alcança 612,06 mil toneladas , conforme boletim da Conab.

Produtividade cresce e vira trunfo da safra

Além do volume, a produtividade se consolida como diferencial competitivo. A Conab indica avanço na eficiência do arroz irrigado no Tocantins: a média estimada sobe de 6.060 kg/ha na safra 2024/2025 para 6.358 kg/ha em 2025/2026.

No principal município produtor, Lagoa da Confusão, a produtividade estimada chega a 6.420 kg/ha , resultado associado ao uso de sementes de melhor qualidade, monitoramento mais preciso das lavouras e decisões agronômicas que ajudam a otimizar água e insumos.

O engenheiro agrônomo da Seagro Thadeu Teixeira Júnior avalia que os indicadores apontam um ganho consistente de eficiência. Ele observa que o desafio do setor está em manter o equilíbrio entre custos e preço de venda, garantindo sustentabilidade econômica ao produtor.

Cenário de mercado e ajustes na área plantada

Mesmo com redução pontual de área nesta safra — movimento atribuído, em parte, à migração de plantio para culturas como soja e milho — a rizicultura mantém relevância estratégica. A leitura do setor é que qualidade, produtividade e organização da cadeia são fatores decisivos para preservar competitividade e ampliar oportunidades comerciais.

A Seagro também cita o apoio de programas estaduais como o Mesa Farta, voltado à distribuição de sementes para a agricultura familiar, como parte das ações que conectam produção, abastecimento e segurança alimentar.