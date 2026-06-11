Eleições 2026: Justiça Eleitoral mantém suspensão de pesquisa do Instituto Paraná no Tocantins

Por Wesley Silas

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) manteve, nesta quarta-feira, 10 de junho, a decisão que proíbe a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o número TO-04463/2026. O juiz Rodrigo de Meneses dos Santos negou o mandado de segurança impetrado pelo Instituto Paraná de Pesquisas, confirmando a liminar anteriormente concedida pela juíza auxiliar de Propaganda, Silvana Maria Parfieniuk, após representação movida pelo partido Rede Sustentabilidade. Em caso de descumprimento, a multa diária fixada é de R$ 15 mil. Apesar da proibição o resultado da pesquisa tem sido divulgada em redes sociais de seguidores de pré-candidatos.

Irregularidades no registro e metodologia

A suspensão fundamenta-se em dois pontos principais identificados pela Justiça Eleitoral:

Vício de escopo: O instituto registrou o levantamento no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) limitando o objeto da pesquisa aos cargos de governador e senador. Contudo, o questionário aplicado aos eleitores incluiu perguntas referentes à Presidência da República, extrapolando o que foi formalmente declarado.

Indução de respostas: A decisão aponta a ocorrência do “efeito ancoragem”. A inclusão de perguntas sobre cenários presidenciais antes da coleta de intenções de voto para cargos estaduais foi considerada uma falha metodológica capaz de induzir o entrevistado e comprometer a neutralidade científica do levantamento.

A defesa da Rede Sustentabilidade, representada pelo dirigente nacional e pré-candidato ao Senado, Fábio Ribeiro, argumentou que a inclusão de temas nacionais sem o devido registro poderia gerar distorções nos dados locais e prejudicar a paridade da disputa eleitoral.

Impacto no processo eleitoral

A sucessão de decisões judiciais que resultaram na suspensão de mais de dez pesquisas eleitorais no Tocantins até o momento revela uma cautela redobrada da Justiça Eleitoral quanto à integridade dos dados divulgados durante o período pré-eleitoral. O alto índice de interrupções de levantamentos indica fragilidades técnicas recorrentes na condução de pesquisas no estado. Ao impedir a publicação de dados que não cumprem rigorosamente os requisitos de registro e transparência, o Judiciário busca evitar a influência indevida sobre o eleitorado e a formação de cenários artificiais, garantindo que o equilíbrio do pleito seja mantido por meio de informações tecnicamente fidedignas.

Confira abaixo a decisão inicial em desfavor do Instituto Paraná Pesquisa

Representação efetiva da Rede Sustentabilidade