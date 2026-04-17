Vem aí: com garanhão Inquestionável em ascensão, Monte Sião Haras sinaliza novo projeto “Amigos do Reino”

A expectativa é de lançamento a partir dos próximos meses, com grandes avanços e novidades no cenário da vaquejada

Por: Jornalista Mychelle Tauane

Com desempenho de destaque nas pistas dos maiores campeonatos de vaquejada do Brasil, o garanhão Inquestionável, do Monte Sião Haras, deve alcançar um novo patamar de visibilidade nos próximos meses. Isso porque o haras anunciou, na última quinta-feira (16), a idealização do projeto “Amigos do Reino”, iniciativa que tem como foco principal valorizar e expandir ainda mais a trajetória do animal, considerado um dos grandes nomes da atualidade.

O projeto, que já se encontra em fase final de estruturação, tem previsão de lançamento a partir dos próximos meses e promete trazer avanços significativos e novidades ao mercado, por meio do Monte Sião Haras, com sede no estado do Tocantins.

A novidade foi revelada pelo diretor-geral, Renato Pereira, durante participação no estande da Monte Sião Genética, na Convenção Mundial das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, realizada em Goiânia.

Demonstrando entusiasmo com a iniciativa, o diretor do haras destacou o caráter inovador da proposta. “O que estamos preparando será algo único e revolucionário, desenvolvido por uma equipe altamente capacitada. O nosso Inquestionável é extraordinário por onde passa, e nada mais justo do que criar um projeto à altura desse grande destaque”, afirmou Renato Pereira.