Câmara de Dianópolis abre inscrições para concurso público

Por Redação

A Câmara Municipal de Dianópolis divulgou na noite desta segunda-feira, 25, o edital 001/2024 que abre o concurso público da Casa de Leis. As inscrições começam nesta terça-feira, 26, e seguem até o dia 24 de abril.

São 11 vagas em ampla concorrência para os cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia, almoxarife, assistente administrativo e agente de contratação com duas vagas para cadastro de reserva e 5% das vagas destinadas a portadores de necessidades especiais. Os salários vão de R$ 1.571,39 a R$ 3.000,00.

O edital está disponível no portal da Câmara Municipal de Dianópolis, no endereço www.dianopolis.to.gov.br

As provas serão realizadas no dia 12 de maio com previsão do resultado final para ser publicado em 11 de junho. As inscrições custam R$ 70,00 para o cargo de nível fundamental, R$ 90,00 para nível médio e R$ 130,00 para o nível superior e podem ser feitas até as 00h do dia 23h59 do dia 24 de abril de 2024 pelo endereço www.icap-to.com.br

“É uma alegria a gente anunciar esse concurso que representa mais oportunidade para a sociedade. Estudem, se preparem, lembrando que o conteúdo tem variação de acordo com o cargo que você se inscrever, por isso, fiquem atentos ao edital, façam suas inscrições. Desejo boa sorte a todos”, disse o presidente da Câmara Municipal de Dianópolis, vereador Manin do Zorra.