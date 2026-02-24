Aleto antecipa cronograma e nomeia 22 servidores aprovados em concurso público

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) antecipou o cronograma do último concurso público e nomeou 22 novos servidores nesta terça-feira (24). As nomeações, previstas inicialmente para março, foram publicadas na edição nº 4.211 do Diário da Assembleia, e reforçam setores essenciais tanto da área legislativa quanto administrativa.

Por Wesley Silas

A decisão de adiantar a convocação atende a um planejamento interno que prevê o fortalecimento da estrutura da Casa. Os novos servidores atuarão em áreas técnicas e estratégicas, contribuindo para a tramitação de projetos, suporte administrativo, atendimento institucional e modernização dos serviços.

Segundo o presidente da Aleto, deputado Amélio Cayres (Republicanos), a medida faz parte de um esforço para melhorar o desempenho operacional da Assembleia. “Nosso compromisso é garantir uma estrutura capaz de atender plenamente a população e o funcionamento da Casa. A antecipação das nomeações dá mais ritmo ao trabalho interno e reconhece o mérito dos aprovados”, afirmou.

O diretor administrativo da Aleto, Antônio Lopes Braga Júnior, destacou que o chamamento segue um planejamento alinhado às demandas dos departamentos.

“Identificamos as áreas que necessitavam reforço imediato. A chegada dos novos servidores traz renovação e amplia nossa capacidade de execução, tanto no setor legislativo quanto na administração”, explicou.

Carreiras contempladas

A publicação abrange 12 analistas legislativos e 10 técnicos legislativos, distribuídos nas seguintes especialidades:

Analistas:

Direito, Técnico Jurídico, Revisão, Jornalismo, Web Designer, Análise de Sistemas, Suporte Técnico em Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Pedagogia e Enfermagem.

Técnicos:

Assistência Administrativa, Audioeditoração, Design Gráfico, Segurança do Trabalho, Enfermagem e Tradutor/Intérprete de Libras.

Documentação para posse

Os documentos, certidões e exames exigidos constam no Decreto Administrativo nº 629/2025, publicado em 21 de março de 2025 no Diário da Assembleia.

Os aprovados devem apresentar a documentação original e cópias autenticadas na Coordenadoria de Registro de Cadastro Funcional, vinculada à Diretoria de Pessoal. Os materiais precisam estar legíveis e sem rasuras. Caso necessário, a norma permite substituição por nova via.