Polêmica na redistribuição de vagas do concurso da Educação: Seduc rebate críticas de deputado na ALETO

Edital de reaproveitamento divide opiniões e esclarece regras para 468 vagas remanescentes
Por Wesley Siilas
Palmas, TO – A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou edital para redistribuir 468 vagas remanescentes do concurso de 2023, mas o processo gerou controvérsias na Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO). O deputado Júnior Geo (PSDB), professor de carreira, classificou a medida como “armadilha” para aprovados excedentes, alegando riscos à estabilidade das vagas originais. Por meio da nota titulada: “Fato ou fake: entenda o que diz o edital de redistribuição do concurso da Educação”, a Seduc refuta as acusações e detalha o procedimento para evitar desinformação.
O edital nº 01/2026, assinado pela Secretaria da Administração em 31 de março, permite o reaproveitamento de candidatos aprovados e não nomeados no certame anterior. A iniciativa visa suprir demandas em municípios com déficit de professores na rede estadual. Até o momento, cerca de 5 mil aprovados foram convocados, com 1.232 nomeações além do número inicial de vagas.
A polêmica ganhou força na ALETO, onde Geo criticou o edital como “ridículo”, argumentando que participantes poderiam perder chances em localidades preferidas. A Seduc, por meio da Dicom, rebateu em nota: as alegações são infundadas, pois a inscrição é facultativa e não implica perda automática de vagas. Fonte: Gazeta do Cerrado.
O edital nº 01/2026, assinado pela Secretaria da Administração em 31 de março, visa preencher 468 vagas em municípios com déficit de professores na rede estadual. Até agora, 5 mil aprovados foram convocados, com 1.232 nomeações extras. A controvérsia surgiu após anúncio do governador Wanderlei Barbosa. Geo alertou que participantes poderiam renunciar a chances prioritárias. A Seduc rebate: inscrição é facultativa e não afeta vagas iniciais. Fonte: ALETO | Gazeta do Cerrado.
Fato ou fake: Perguntas e respostas oficiais do edital
A Seduc organizou os principais pontos em formato de Q&A para transparência:
- O que é este edital?
Preenche vagas sem aprovados restantes, via reaproveitamento de candidatos aprovados e não nomeados no Edital nº 01/2023.
- Quem pode participar?
Candidatos aprovados e não nomeados no Edital nº 01/2023, exceto reclassificados.
- Quem participa perde a vaga?
Não. Inscrição aceita regras, mas renúncia à vaga original ocorre só se nomeado pelo reaproveitamento.
- A participação é obrigatória?
Não. É facultativa, com manifestação no prazo.
- Quantas localidades posso escolher?
Até três, por ordem de preferência.
- Qual o prazo para tomar posse?
30 dias após resultado, prorrogáveis por mais 30 mediante pedido, totalizando 60 dias.
- E se eu for nomeado e não tomar posse?
Considerado desistente para todos os fins, pela Lei nº 1.818/2007.
- Como funciona a classificação?
Baseada na nota final, desempates do Edital nº 01/2023 e ordem de preferência.
- Como funcionam as listas A, B e C?
A: 1ª opção; B: 2ª; C: 3ª. Nomeações priorizam A, depois B e C.
- Se contemplado na primeira opção, continuo nas outras?
Não. Aceitação exclui das demais automaticamente.
- Qual o prazo para escolher localidades?
De 15/04/2026 (16h) a 14/05/2026 (16h, Brasília).
- Onde faço inscrição?
Exclusivamente em conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.
- Onde sai o resultado final?
Diário Oficial do Tocantins e site da FGV.
- Onde tirar dúvidas?
Telefone 0800-2834628 ou e-mail [email protected].
Infográfico: Principais prazos do edital
O edital promove transparência e voluntariedade, mas expõe fragilidades do concurso original, como nomeações extras e déficits regionais persistentes. Sem novos investimentos em educação, redistribuições remendadas podem gerar mais judicializações e insatisfação. A Seduc precisa ampliar convocações iniciais para evitar recorrências.