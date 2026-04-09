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quinta-feira, 9 abril

Concursos

Polêmica na redistribuição de vagas do concurso da Educação: Seduc rebate críticas de deputado na ALETO

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Edital de reaproveitamento divide opiniões e esclarece regras para 468 vagas remanescentes

Por Wesley Siilas

Palmas, TO –  A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou edital para redistribuir 468 vagas remanescentes do concurso de 2023, mas o processo gerou controvérsias na Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO). O deputado Júnior Geo (PSDB), professor de carreira, classificou a medida como “armadilha” para aprovados excedentes, alegando riscos à estabilidade das vagas originais. Por meio da nota titulada: “Fato ou fake: entenda o que diz o edital de redistribuição do concurso da Educação”, a Seduc refuta as acusações e detalha o procedimento para evitar desinformação.

O edital nº 01/2026, assinado pela Secretaria da Administração em 31 de março, permite o reaproveitamento de candidatos aprovados e não nomeados no certame anterior. A iniciativa visa suprir demandas em municípios com déficit de professores na rede estadual. Até o momento, cerca de 5 mil aprovados foram convocados, com 1.232 nomeações além do número inicial de vagas.

A polêmica ganhou força na ALETO, onde Geo criticou o edital como “ridículo”, argumentando que participantes poderiam perder chances em localidades preferidas. A Seduc, por meio da Dicom, rebateu em nota: as alegações são infundadas, pois a inscrição é facultativa e não implica perda automática de vagas. Fonte: Gazeta do Cerrado.

O edital nº 01/2026, assinado pela Secretaria da Administração em 31 de março, visa preencher 468 vagas em municípios com déficit de professores na rede estadual. Até agora, 5 mil aprovados foram convocados, com 1.232 nomeações extras. A controvérsia surgiu após anúncio do governador Wanderlei Barbosa. Geo alertou que participantes poderiam renunciar a chances prioritárias. A Seduc rebate: inscrição é facultativa e não afeta vagas iniciais. Fonte: ALETO | Gazeta do Cerrado.

Fato ou fake: Perguntas e respostas oficiais do edital

A Seduc organizou os principais pontos em formato de Q&A para transparência:

  1. O que é este edital?
    Preenche vagas sem aprovados restantes, via reaproveitamento de candidatos aprovados e não nomeados no Edital nº 01/2023.
  2. Quem pode participar?
    Candidatos aprovados e não nomeados no Edital nº 01/2023, exceto reclassificados.
  3. Quem participa perde a vaga?
    Não. Inscrição aceita regras, mas renúncia à vaga original ocorre só se nomeado pelo reaproveitamento.
  4. A participação é obrigatória?
    Não. É facultativa, com manifestação no prazo.
  5. Quantas localidades posso escolher?
    Até três, por ordem de preferência.
  6. Qual o prazo para tomar posse?
    30 dias após resultado, prorrogáveis por mais 30 mediante pedido, totalizando 60 dias.
  7. E se eu for nomeado e não tomar posse?
    Considerado desistente para todos os fins, pela Lei nº 1.818/2007.
  8. Como funciona a classificação?
    Baseada na nota final, desempates do Edital nº 01/2023 e ordem de preferência.
  9. Como funcionam as listas A, B e C?
    A: 1ª opção; B: 2ª; C: 3ª. Nomeações priorizam A, depois B e C.
  10. Se contemplado na primeira opção, continuo nas outras?
    Não. Aceitação exclui das demais automaticamente.
  11. Qual o prazo para escolher localidades?
    De 15/04/2026 (16h) a 14/05/2026 (16h, Brasília).
  12. Onde faço inscrição?
    Exclusivamente em conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.
  13. Onde sai o resultado final?
    Diário Oficial do Tocantins e site da FGV.
  14. Onde tirar dúvidas?
    Telefone 0800-2834628 ou e-mail [email protected].

Infográfico: Principais prazos do edital

Aqui está a linha do tempo visual com os prazos chave para facilitar o acompanhamento:

O diagrama acima mostra: Inscrições de 15/04/2026 (16h) a 14/05/2026 (16h); Resultado no DO e FGV (data a definir); Posse em 30 dias após resultado, prorrogável para 60 dias.

O edital promove transparência e voluntariedade, mas expõe fragilidades do concurso original, como nomeações extras e déficits regionais persistentes. Sem novos investimentos em educação, redistribuições remendadas podem gerar mais judicializações e insatisfação. A Seduc precisa ampliar convocações iniciais para evitar recorrências.

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