Polêmica na redistribuição de vagas do concurso da Educação: Seduc rebate críticas de deputado na ALETO

Edital de reaproveitamento divide opiniões e esclarece regras para 468 vagas remanescentes Por Wesley Siilas

Palmas, TO – A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou edital para redistribuir 468 vagas remanescentes do concurso de 2023, mas o processo gerou controvérsias na Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO). O deputado Júnior Geo (PSDB), professor de carreira, classificou a medida como “armadilha” para aprovados excedentes, alegando riscos à estabilidade das vagas originais. Por meio da nota titulada: “Fato ou fake: entenda o que diz o edital de redistribuição do concurso da Educação”, a Seduc refuta as acusações e detalha o procedimento para evitar desinformação.

O edital nº 01/2026, assinado pela Secretaria da Administração em 31 de março, permite o reaproveitamento de candidatos aprovados e não nomeados no certame anterior. A iniciativa visa suprir demandas em municípios com déficit de professores na rede estadual. Até o momento, cerca de 5 mil aprovados foram convocados, com 1.232 nomeações além do número inicial de vagas.

A polêmica ganhou força na ALETO, onde Geo criticou o edital como “ridículo”, argumentando que participantes poderiam perder chances em localidades preferidas. A Seduc, por meio da Dicom, rebateu em nota: as alegações são infundadas, pois a inscrição é facultativa e não implica perda automática de vagas. Fonte: Gazeta do Cerrado.