Logística em Ponto Morto: Pátio da Ferrovia Norte-Sul em Gurupi segue sem operação da Porto Seco e sob uso político

Mesmo após quase uma década de habilitação e venda de concessão, o terminal estratégico para o escoamento de grãos no Tocantins permanece como uma promessa não cumprida, enquanto concorrentes avançam na região. Por Wesley Silas

O Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Gurupi vive hoje uma realidade de contrastes profundos. De um lado, o “Pátio Fantasma” sob responsabilidade da Porto Seco Centro Oeste S/A, que desde 2017 não movimentou, praticamente, uma única tonelada de grãos na área oficial. Do outro, a eficiência do agronegócio tocantinense: o Grupo Fazendão, em parceria com a operadora Rumo, rompeu a paralisia logística da região ao implantar e colocar em operação o primeiro terminal de grãos de Gurupi, conectando a produção local diretamente ao Porto de Santos.

A movimentação de cargas no Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Gurupi, que deveria ser o motor econômico da região sul do Tocantins, segue travada pela inércia operacional da Porto Seco Centro Oeste S/A. Habilitada desde 2016 e detentora da concessão após adquiri-la da Transportadora Trans Siri Ltda em 2017, a empresa ainda não transformou o canteiro em um terminal ativo, descumprindo prazos estabelecidos no edital original de concessão.

O Histórico do atraso e as regras do Edital

O imbróglio começou há oito anos. Em maio de 2016, a Valec (hoje Infra S.A.) assinou o contrato de concessão do pátio de Gurupi. De acordo com o Edital nº 001/2016, a empresa vencedora tinha o compromisso de colocar em operação, no mínimo, um terminal de carga no prazo de um ano após a publicação do contrato no Diário Oficial da União (DOU).

As metas de produtividade eram claras:

Primeiro ano de operação: Movimentação mínima de 294 mil toneladas .

Movimentação mínima de . A partir do segundo ano: Aumento para 500 mil toneladas anuais.

Entretanto, após a transferência do controle para o grupo Porto Seco Centro-Oeste em 2017, o cronograma entrou em um limbo técnico. Enquanto a concessionária alega interferências e aguarda licenciamentos ambientais (que estariam em curso desde 2024), o setor produtivo de Gurupi observa o potencial logístico ser subutilizado.

Contraste regional: O avanço da concorrência

Enquanto o pátio concedido à Porto Seco não decola, o cenário logístico de Gurupi viu mudanças drásticas recentemente. Em novembro de 2025, a operadora Rumo, em parceria com o Grupo Fazendão, inaugurou um novo terminal de grãos em Gurupi. Esta estrutura privada já se conectou à Malha Central da Ferrovia Norte-Sul, escoando soja e milho diretamente para o Porto de Santos (SP), evidenciando que a viabilidade da ferrovia é real e imediata para quem investe em infraestrutura.

O custo do “Pátio Fantasma”

A paralisia do Pátio Intermodal de Gurupi pela Porto Seco Centro Oeste S/A não é apenas uma falha contratual; é um entrave ao desenvolvimento do agronegócio tocantinense. Ao manter uma concessão estratégica sem a devida operação, a empresa retém uma área que poderia estar gerando empregos, impostos e competitividade para o sul do Estado.