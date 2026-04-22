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quarta-feira, 22 abril

Economia

Logística em Ponto Morto: Pátio da Ferrovia Norte-Sul em Gurupi segue sem operação da Porto Seco e sob uso político

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Mesmo após quase uma década de habilitação e venda de concessão, o terminal estratégico para o escoamento de grãos no Tocantins permanece como uma promessa não cumprida, enquanto concorrentes avançam na região.

Por Wesley Silas

O Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Gurupi vive hoje uma realidade de contrastes profundos. De um lado, o “Pátio Fantasma” sob responsabilidade da Porto Seco Centro Oeste S/A, que desde 2017 não movimentou, praticamente, uma única tonelada de grãos na área oficial. Do outro, a eficiência do agronegócio tocantinense: o Grupo Fazendão, em parceria com a operadora Rumo, rompeu a paralisia logística da região ao implantar e colocar em operação o primeiro terminal de grãos de Gurupi, conectando a produção local diretamente ao Porto de Santos.

A movimentação de cargas no Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Gurupi, que deveria ser o motor econômico da região sul do Tocantins, segue travada pela inércia operacional da Porto Seco Centro Oeste S/A. Habilitada desde 2016 e detentora da concessão após adquiri-la da Transportadora Trans Siri Ltda em 2017, a empresa ainda não transformou o canteiro em um terminal ativo, descumprindo prazos estabelecidos no edital original de concessão.

O Histórico do atraso e as regras do Edital

Gurupi não precisa de mais promessas sobre a Norte-Sul; precisa que a área oficial siga o exemplo de eficiência da iniciativa privada, que já escoa a safra do Estado enquanto o pátio concedido permanece em silêncio.

O imbróglio começou há oito anos. Em maio de 2016, a Valec (hoje Infra S.A.) assinou o contrato de concessão do pátio de Gurupi. De acordo com o Edital nº 001/2016, a empresa vencedora tinha o compromisso de colocar em operação, no mínimo, um terminal de carga no prazo de um ano após a publicação do contrato no Diário Oficial da União (DOU).

As metas de produtividade eram claras:

  • Primeiro ano de operação: Movimentação mínima de 294 mil toneladas.
  • A partir do segundo ano: Aumento para 500 mil toneladas anuais.

Entretanto, após a transferência do controle para o grupo Porto Seco Centro-Oeste em 2017, o cronograma entrou em um limbo técnico. Enquanto a concessionária alega interferências e aguarda licenciamentos ambientais (que estariam em curso desde 2024), o setor produtivo de Gurupi observa o potencial logístico ser subutilizado.

Contraste regional: O avanço da concorrência

Enquanto o pátio concedido à Porto Seco não decola, o cenário logístico de Gurupi viu mudanças drásticas recentemente. Em novembro de 2025, a operadora Rumo, em parceria com o Grupo Fazendão, inaugurou um novo terminal de grãos em Gurupi. Esta estrutura privada já se conectou à Malha Central da Ferrovia Norte-Sul, escoando soja e milho diretamente para o Porto de Santos (SP), evidenciando que a viabilidade da ferrovia é real e imediata para quem investe em infraestrutura.

Terminal de Transbordo Ferroviário de Gurupi, utilizado pela Fazendão Agronegócio para o armazenamento e escoamento de grãos – Crédito foto: Natanael Sousa/Governo do Tocantins
O custo do “Pátio Fantasma”

A paralisia do Pátio Intermodal de Gurupi pela Porto Seco Centro Oeste S/A não é apenas uma falha contratual; é um entrave ao desenvolvimento do agronegócio tocantinense. Ao manter uma concessão estratégica sem a devida operação, a empresa retém uma área que poderia estar gerando empregos, impostos e competitividade para o sul do Estado.

A omissão dos órgãos reguladores, como a ANTT e o Ministério dos Transportes, em fiscalizar o cumprimento das metas de movimentação de carga do edital de 2016 permite que o terminal continue existindo apenas no papel. Gurupi não pode mais esperar por “adequações de projeto” que já duram nove anos enquanto a safra tocantinense busca alternativas mais caras e distantes por falta de eficiência local.

Fontes Consultadas

  • Infra S.A. (Ex-Valec): Contrato de Concessão de Uso de Área nº 003/2016.
  • ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres): Relatórios de fiscalização de terminais.
  • Ministério dos Transportes: Plano Nacional de Logística Ferroviária (2025-2026).
  • Acervo Portal Atitude: Cobertura do acompanhamento do caso Gurupi (2016-2026).
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