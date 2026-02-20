Justiça Federal do Tocantins divulga resultado da primeira etapa de processo seletivo simplificado

A Justiça Federal divulga o resultado da primeira etapa do processo seletivo. A relação nominal das pessoas selecionadas para a próxima fase já está disponível na seção “Avisos” do portal institucional, onde também podem ser consultadas outras informações sobre o certame.

Por Redação

Além da consulta no site, as pessoas selecionadas para a segunda etapa também serão informadas por e-mail, conforme os dados cadastrados no ato da inscrição.

A seleção externa simplificada é destinada à requisição de servidor ou servidora para o exercício das funções comissionadas de Assistente Adjunto II (FC-02) e Assistente Adjunto III (FC-03), no Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados Especiais Federais (NUCOD), em Palmas.

O processo seletivo prevê o preenchimento de duas vagas e registrou, ao todo, 225 inscrições.

Puderam participar servidores públicos efetivos integrantes do quadro de pessoal do Estado do Tocantins, de outros estados ou de municípios. Entre os requisitos desejáveis estavam formação em Direito, concluída ou em andamento, além de disponibilidade para viagens, em razão das atividades desenvolvidas pelos Juizados Especiais Federais itinerantes.

A segunda etapa do certame consiste em entrevista semiestruturada e análise de perfil comportamental, que serão realizadas pela Unidade de Psicologia e pela Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos da Justiça Federal do Tocantins.

As entrevistas presenciais e a análise de perfil comportamental (Etapa II) começam na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro.