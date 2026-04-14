Farm Day em Cariri aborda geopolítica e reforma tributária no agronegócio tocantinense

Por Wesley Silas O 4º Farm Day Fazendão, realizado de 16 a 18 de abril na Fazenda Pai e Filho, em Cariri do Tocantins, reúne produtores rurais, especialistas e empresas para debater temas estratégicos do agronegócio. Com palestras nacionais e painéis temáticos, o evento promove conhecimento técnico e networking em um cenário de desafios globais e reformas nacionais.

Palestra sobre Geopolítica e seus impactos no Agro Brasileiro

No dia 16 de abril, às 15h, Sueme Mori Andrade, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ministra a palestra “Geopolítica e o Agro Brasileiro”. A especialista analisa os efeitos do cenário internacional sobre o setor, como conflitos comerciais e instabilidades que afetam exportações e insumos.

Reforma Tributária e reflexos para o produtor rural

No dia 17, às 9h, o economista Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, apresenta “Reforma Tributária: impactos para o produtor rural”. Ele discute as alterações no sistema tributário e suas consequências para o campo, com ênfase nos pequenos produtores, que enfrentam maior vulnerabilidade a mudanças fiscais.

Painel mulheres do agro e presença do Senar Tocantins

No sábado, pela manhã, Rayley Luzza, superintendente do Senar Tocantins, participa do Painel Mulheres do Agro, convidada por Ariane Stival. Ela compartilha sua trajetória de liderança e superação, incentivando a participação feminina no setor. Durante os três dias, o estande do Sistema FAET/SENAR oferece serviços aos produtores, com espaço para debates sobre demandas e soluções.

O Farm Day reforça a necessidade de capacitação no agronegócio tocantinense, mas expõe lacunas: enquanto palestras nacionais abordam geopolítica e tributos, a ausência de discussões locais sobre logística e crédito rural limita o impacto prático. Produtores devem priorizar eventos assim para mitigar riscos globais, mas o Estado precisa de políticas regionais mais ágeis para sustentar o crescimento sustentável do setor.

As inscrições para as palestras podem ser realizadas pelo telefone (63) 99917 – 6665 ou nos links abaixo:

“Reforma Tributária: impactos para o produtor rural”, com Renato Conchon – https://forms.gle/769QPVcXfYsmPTqL9

“Geopolítica e o Agro Brasileiro”, com Sueme Mori Andrade – https://forms.gle/R86u4NGwWUzxnsK48

Mais informações nos nossos perfis no Instagram

@senar.to

@sistemafaet