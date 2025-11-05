Fundação Bradesco abre vagas de trabalho na Escola Fazenda de Canuanã (TO)

A Fundação Bradesco está com vagas de trabalho abertas na escola-fazenda de Canuanã, no Tocantins. Ao todo, são oportunidades distribuídas nas áreas de Educação, Operacional e Administração com requisito mínimo de formação completa no fundamental/ensino Médio, Técnico ou Superior, a depender da vaga e disponibilidade para mudança. Vivência com crianças e adolescentes é um grande diferencial, . Entre os benefícios estão itens como Assistência Médica, Vale Alimentação, Vale Transporte, moradia no local, entre outros.

Por Redação

O público interessado nas vagas deverá comparecer no SINE – GURUPI, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 1735, Lote 15 – St. Central – Gurupi, nos dias 11, 12 e 13/11, entre 08H00 e 12h00 – 13h00 as 16h00, com currículo impresso para a vaga que deseja e documentação (CPF).

Os interessados devem ter, no mínimo:

Ensino fundamental/médio completo, técnico e/ou ensino superior (de acordo com a vaga);

É um grande diferencial, a vivência com crianças e adolescentes;

Disponibilidade para mudança de cidade.

Vagas disponíveis:

Operacionais : Eletricista (curso técnico obrigatório), Auxiliar de Agropecuário (Jardinagem), Auxiliar de Cozinha.

Requisitos: Ensino médio completo, experiência na função, disponibilidade para mudança.

Requisitos: Licenciatura em Artes, conhecimento das metodologias de ensino da Educação Básica.

Requisitos: Ensino Superior completo em Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e/ou Zootecnia; vivência na função e disponibilidade de mudança.

Requisitos: Ensino superior completo em psicologia, pós-graduação em psicologia escolar, vivência na área escolar. CRP Ativo.

Não encontrou a vaga que procurava?

Estamos recebendo candidaturas para o Banco de Talentos da Fundação.

Essa modalidade é destinada a profissionais que tenham interesse em fazer parte da nossa equipe, mesmo que não haja uma vaga aberta no momento. O Banco de Talentos é utilizado para mapear perfis com potencial para futuras oportunidades, ou seja, não se referem a vagas abertas no momento, mas sim a um cadastro para possíveis convocações conforme a demanda;

Para mais detalhes sobre os benefícios e outras oportunidades disponíveis, acesse a nossa página de carreiras, link: Sites de Carreira.

Fundação Bradesco

A Fundação Bradesco é o maior projeto de investimento social privado do país e beneficia, anualmente, mais de 42 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social com ensino gratuito e de qualidade nas suas 40 escolas próprias distribuídas em todo o território nacional.

Criada por Amador Aguiar, também fundador do Banco Bradesco, há mais de 68 anos a instituição tem por objetivo desenvolver integralmente seus alunos, e tem como missão transformar vidas por meio da educação. Para isso, combina estratégias didáticas e metodológicas que visam formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade e com competências que gerem oportunidades no futuro.