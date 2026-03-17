G100 Tocantins abre indicação pública para registrar personalidades em atuação no Estado.

Projeto institucional busca identificar nomes que contribuem para o desenvolvimento do Tocantins na atualidade.

Por Redação

O projeto G100 Tocantins abriu indicação pública para que a sociedade participe apontando personalidades que vêm contribuindo para a construção e o desenvolvimento do Estado na atualidade.

A iniciativa tem caráter institucional e histórico e pretende registrar 100 nomes em plena atuação nos mais diversos setores, como atividade empresarial, gestão pública, liderança social e atuação institucional.

Segundo a organização, o objetivo não é homenagear o passado, mas identificar pessoas que exercem influência positiva no presente, contribuindo diretamente para o crescimento econômico, social e institucional do Tocantins.

Qualquer cidadão pode participar indicando nomes por meio do site oficial do projeto. As indicações são realizadas de forma aberta e gratuita.

👉 As indicações podem ser feitas em:

www.g100tocantins.com.br

O G100 Tocantins não possui vínculo eleitoral ou partidário. A proposta é criar um registro contemporâneo das personalidades que atuam no Estado neste momento, preservando essa informação para consulta futura e memória histórica.

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